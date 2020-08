Verweigerter Drogentest: Bekiffter Urner Autofahrer ist auch laut Obergericht schuldig Ein Mann, der sich einem Drogentest entzogen hat, scheitert auch vor der zweiten Instanz mit dem Versuch, seine Unschuld zu beweisen. Lucien Rahm 13.08.2020, 17.35 Uhr

Er hat unter dem Einfluss von Cannabis sein Auto von Altdorf nach Schattdorf gelenkt und sich anschliessend geweigert, sich einem Drogentest zu unterziehen. Der serbischstämmige Mann aus Uri bestritt aber beide Vorwürfe und zog das Urteil des Landgerichts ans Obergericht weiter.

Doch auch die zweite Instanz erachtet den Mann als schuldig, wie aus dem nun vorliegenden Urteil des Obergerichts hervorgeht. Allerdings haben die fünf Oberrichter unter der Leitung von Vizepräsident Thomas Dillier das Strafmass mehr als halbiert. Hatte das Landgericht noch eine bedingte Geldstrafe von 10'400 Franken und eine Busse von 2700 Franken ausgesprochen, werden dem Mann neu noch eine bedingte Geldstrafe von 4800 Franken sowie eine Busse von 1300 Franken auferlegt. Jedoch erhöhen sich für ihn die Gerichtskosten mit dem Weiterzug um rund 2000 Franken auf knapp 5900 Franken.

Vor Gericht hatte die Verteidigerin des Verurteilten argumentiert, ihr Mandant habe am Tag der Verkehrskontrolle lediglich einen legalen CBD-Joint geraucht. Beweisen sollen hätte dies eine Urinprobe, die der Verurteilte am Tag darauf selber bei seinem Hausarzt veranlasst habe. Den Drogentest habe er damals auf dem Polizeiposten nicht verweigert. Er habe lediglich zunächst einen Anwalt sprechen wollen. Ein solcher war aber mitten in der Nacht nicht gleich aufzutreiben.