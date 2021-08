Veteranenschiessen Urner Schützenveteranen sind mit Topergebnissen zurück im Schiessstand Der Verband Urner Schützenveteranen konnte am vergangenen Wochenende mit dem Veteranenschiessen das Vereinsleben wieder neu starten. George Epp 27.08.2021, 05.00 Uhr

Die verspätete Ehrung von Peter Planzer und Ruth Odermatt für ihre dritten Ränge anlässlich der Schweizerischen Einzelkonkurrenz 2019. Bild: Hedy Infanger (Altdorf, 19. August 2021)

Fast zwei Jahre lang konnte der Verband Urner Schützenveteranen coronabedingt keine Vereinsaktivitäten absolvieren. Auch die 98. und 99. Generalversammlung konnte nur schriftlich durchgeführt werden. Alle Traktanden wurden einstimmig oder mit grossem Mehr gutgeheissen, so auch die Ernennung von Robert Suligoi und Jürg Heule zu neuen Ehrenmitgliedern des Verbandes. Robert Suligoi war zehn Jahre im Vorstand, die letzten vier Jahre Präsident. Sogar zwölf Jahre diente Jürg Heule dem Verband als Schützenmeister der Pistolenschützen. Seit der GV 2020 amtet Paul Jans als Präsident und neu im Vorstand als Vizepräsident aufgenommen wurde Bruno Stamm, SV Bauen.

Paul Jans freute sich, am Samstag, 21. August, immerhin 67 300-m-Veteranen im Schiessstand Heulegi im Isenthaler Kleintal zum traditionellen Veteranenschiessen zu begrüssen.

In drei Kategorien kämpften die Veteranen und Seniorveteranen in der Einzelkonkurrenz (10 Schüsse Einzelfeuer A-10) um die Kranzlimite oder um Kategoriensiege. Mit 98 Punkten verpasste Tagessieger Georg Zgraggen, SV Schattdorf, der Sieger der Kat. D, das mögliche Maximum um lediglich zwei Zähler. Er distanzierte in seiner Kategorie Judith Gamma, SG Seedorf bereits um 5, Nikolaus Zgraggen, SV Schattdorf, und Bernhard Gisler, SG Seedorf, sogar um 6 Punkte. Mit 96 Punkten meisterte Xaver Bricker die Kategorie der Sportschützen vor Albin Epp mit 92 Punkten und Adolf Infanger mit 90 Zählern. Lorenz Zurfluh, SG Altdorf, heisst der Sieger der Kat. E. Er erreichte 93 Punkte vor Josef Arnold-Frei, SG Unterschächen mit 92, und Anton Achermann, SG Seelisberg mit 91 Punkten. Auch im Veteranenstich (4 Schüsse A-100) liess sich Seniorveteran Georg Zgraggen nicht bezwingen. Er und Bernhard Gisler erreichten je hohe 379 Punkte. Hohe Ergebnisse erreichten hier auch Peter Aregger, SG Flüelen mit 377, Oswald Schmid, SG Flüelen mit 372, und Albin Fedier, SG Amsteg-Erstfeld mit 371 Punkten. Coronabedingt belohnte man die Schützinnen und Schützen nicht mit Naturalgaben, sondern mit Barauszahlungen, was sehr geschätzt wurde.

Dreifachsieg für Pistolenschütze Peter Planzer

Bereits am Donnerstag, 19. August, absolvierten 14 Pistolenveteranen ihr Pensum im Pistolenstand Altdorf. In der Einzelkonkurrenz 25 Meter schaffte Peter Planzer das Kunststück, ohne Verlustpunkte zu bleiben. Er distanzierte damit Ruth Odermatt um 7 und Jürg Heule um bereits 8 Punkte. Spannender war es in der Einzelkonkurrenz 50 Meter. Hier siegte Peter Planzer mit 91 Punkten nur dank der Altersregel, denn auch Margrith Schuler erreichte 91 Punkte und Ruth Odermatt 90 Zähler. Im Veteranenstich distanzierte Peter Planzer mit 454 Punkten seine Konkurrenz wieder klar um mindestens 48 Zähler. Im Mittelpunkt des Absendens durch Schützenmeister Kaspar Gisler stand die verspätete Ehrung der Topergebnisse der Schweizerischen Einzelkonkurrenz 2019. In der Kat. E war Ruth Odermatt mit Rang 3 von 492 Schützen klar beste Dame. Ebenfalls Rang 3 erreichte Peter Planzer in der Kat. A, hier waren 55 Veteraninnen und Veteranen am Start.