Urner Züchter feiern Erfolge an der Braunviehausstellug

Viehzucht Urner Züchter feiern Erfolge an der nationalen Braunviehausstellung An der «Braunvieh-Olympiade» in Zug konnten die Züchter aus Uri mit ihren Tieren überzeugen. Eine Isenthaler Kuh wurde zur «Miss Rind» gekürt. 11.04.2022, 14.03 Uhr

Die Urner Originalbraunviehzüchter feiern einen Doppelsieg bei den Rindern, einen Reservesieg bei den Kühen sowie weitere Spitzenplätze an der «Bruna» in Zug, die kürzlich stattgefunden hat. Die nationale Braunviehausstellung «Bruna» findet nur alle fünf bis sechs Jahre statt und wird auch als «Braunvieh-Olympiade» bezeichnet.

Schon der erste Tag mit den Rindern und jungen Kühen startete für die Urner Originalbraunviehzüchter hervorragend. So siegten Lorento Lilli von Josef Kempf, Isenthal, in Abteilung 5, Orbiter Olina von Fabian Stadler, Bürglen, in Abteilung 7 und Valerius Milla von Theo und Toni Kempf in Abteilung 12. Weiter gab es in den Abteilungen Podestplätze für Gusti Zurfluh, Isenthal (dritter Rang, Rubin Balinka), Karl Arnold, Spiringen (zweiter Rang, Romeo Roxana), und Eberli Thomas und Heidi, Isenthal (dritter Rang, Arcas Wanda).

Doppelsieg bei «Miss Rind»

Richter Beat Betschart aus Menzingen ZG erkor am Mittag dann in einer spannenden Ausscheidung die «Miss Rind». Aus fünf Finalistinnen krönte er die Lorento-Tochter Lilli von der Familie von Josef Kempf aus dem Isental zur grossen Siegerin. Mit Valerius Milla der Gebrüder Theo und Toni Kempf aus Attinghausen ging auch der Vize-Miss-Titel ins Urnerland, was somit einen grossen Erfolg für die Urner Viehzucht darstellt.

Die diesjährige «Miss Rind»: Lorento Lilli von Josef Kempf aus Isenthal. Bild: PD/Adrian Arnold

Erfolgreich ging es auch am Nachmittag bei den Kühen weiter. So konnte gleich bei den jüngsten Erstmelken die Kuh Bartli Monja von Walter Kempf, Seedorf, einen dritten Platz feiern. Michi Ziegler, Flüelen, gewann mit Jorat Veronica ebenfalls bei den Erstmelken den zweiten Abteilungsrang und drei weitere Urner Jungkühe verpassten als jeweils Vierte das Podest nur knapp.

Harlei Lotti holt mehrere Auszeichnungen

Am zweiten Tag wurde wiederum vor einer grossen Zuschauerkulisse über die mehrkalbigen Kühe gerichtet. Bei den drittlaktierenden Kühen kam es zum grossen Auftritt von Harlei Lotti von Theo und Toni Kempf aus Attinghausen. Sie gewann zuerst souverän die Abteilung. Anschliessend holte sie sich in einer hochklassigen Konkurrenz hinter der Berner Oberländerin Lordan Ucetta den umjubelten Reservesieg bei den mittleren Kühen und schloss ihren Siegeszug mit der Ehrenerwähnung bei der Grand Championwahl am Nachmittag ab. Das ist gleichbedeutend mit dem dritten Gesamtrang aller Kühe.

Das gute Gesamtbild der Urner Kühe rundete noch Valerius Madeira, ebenfalls von Theo und Toni Kempf, mit einem Rang in der Abteilung ab und auch weitere Urner Kühe konnten sich gute Rangierungen holen. (pd/lur)

Hinweis: Weitere Infos und Gesamtrangliste unter www.braunvieh.ch.