Viele Gäste kommen zum Klauseinzug in Spiringen Am vergangenen Freitag, 6. Dezember, zog in Spiringen der Samichlaus ein. Der Anlass wurde von einer Jugend-Bläserformation begleitet. Franz Imholz 10.12.2019, 05.00 Uhr

Die Kinder haben sich über ihre Klaussäcke gefreut. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 6. Dezember 2019)

Am vergangenen Freitagabend, 6. Dezember, ist der Samichlaus mit seinen zwei «Schmutzlis» und einer grossen Anzahl Kinder, Eltern und Verwandten, vom Primarschulhaus, via Rösslistutz zum Kreisschulhaus eingezogen. Die kühle, windige Dezembernacht bot ein Ambiente, das nicht so recht in die Vorweihnachtszeit passen wollte. Für die Organisation dieses Events zeichnete einmal mehr der Samariterverein Spiringen.