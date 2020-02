Vier Verletzte bei Kollision zwischen drei Autos in Sisikon Auf der Axenstrsse in Sisikon ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei involvierten Autos gekommen. Vier Personen wurden dabei verletzt und mussten in Spitalpflege verbracht werden. 11.02.2020, 09.11 Uhr

(zim) Am Montag, kurz nach 19 Uhr, fuhr ein Auto auf der Axenstrasse von Sisikon herkommend Richtung Flüelen. Im Tunnel Stutzegg geriet der 29-jährige Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Durch die Kollision geriet das in Richtung Sisikon fahrende Auto auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Auto.