Urner Regierung lehnt Volksinitiative Lex Kreisel Schächen ab

Volksinitiative Nein zu «Lex-Kreisel Schächen»: Regierung lehnt die Initiative ab Die Initiative habe inhaltliche Mängel, so die Regierung. Sie befürchtet tiefgreifende Einschränkungen für künftige Bauprojekte – und zwar im gesamten Kanton Uri. Markus Zwyssig 06.07.2021, 17.31 Uhr

Der im Zusammenhang mit der neuen West-Ost-Verbindung geplante neue Knoten Schächen gibt in Schattdorf zu reden. Visualisierung: PD

Die kantonale Volksinitiative «Lex-Kreisel Schächen» ist zwar gültig, wie die Regierung in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht und Antrag an den Landrat schreibt. Sie empfiehlt aber, diese abzulehnen. Mit der Initiative wird eine Änderung des Strassengesetzes gefordert. Die Initianten wollen, dass Einmündungen und Kreuzungen im Bereich von Zu- und Ausfahrten von Kreiseln vermieden werden. Erreichen wollen sie insbesondere, dass der Kreisel in Schattdorf mit vier statt drei Ein- und Ausfahrten gebaut wird.

«Das heute geplante Projekt Knoten Schächen erfüllt die Anforderungen an die Verkehrssicherheit in hohem Masse und alle rechtlichen Schritte wurden transparent und korrekt vollzogen», hält die Regierung dazu fest. Und sie ist überzeugt: «Mit der Initiative sollen nun diese Verfahrensschritte ausgehebelt werden.» Die Regierung bekräftigt, mit der Standortgemeinde sei über Jahre hinweg auf die heute vorliegende Lösung hingearbeitet worden. «Wohl noch nie haben wir bei einem Auflageprojekt so viel informiert und eine derart breite Mitwirkung ermöglicht», so Baudirektor Roger Nager.

Einschränkungen bei Kreiseln im ganzen Kanton

Die «Lex-Kreisel Schächen» habe inhaltliche Mängel, die sich auf den ganzen Kanton Uri negativ auswirken würden. «Die Initianten wollen eigentlich, dass der neue Kreisel beim Knoten Schächen vier statt drei Arme hat. Der neue Gesetzestext bildet dies aber nicht ab, sondern verlangt etwas anderes», so die Regierung. «Künftig wären Einmündungen und Kreuzungen nach Kreiselausfahrten zu vermeiden, das heisst, nur sehr schwer umzusetzen.» Somit ist für die Regierung die Abstimmung zur «Lex-Kreisel Schächen» keine Abstimmung über drei oder vier Kreiselarme, sondern über die zukünftige Möglichkeit, nach Kreiseln Einmündungen und Ausfahrten zu bauen. Zudem gibt Roger Nager zu bedenken: «Die geforderte Änderung des Strassengesetzes gilt für den ganzen Kanton.» Sie würde künftige Kreiselprojekte stark einschränken. «Kein anderer Kanton in der Schweiz kennt eine solche Gesetzesvorschrift.»

Das heisse: Die Vorgaben für Einmündungen und Kreuzungen gemäss «Lex-Kreisel Schächen» erschwerten den Bau künftiger Verkehrskreisel in Uri, zumal die Initianten keine genauen Angaben wie Radius beziehungsweise Mindestabstand der Abzweigungen machen. Zusätzliche Konflikte und tiefgreifende Einschränkungen bei vielen weiteren Bauprojekten wären programmiert, so die Regierung.

«Volk konnte noch nie seine Meinung abgeben»

Die im vergangenen Dezember eingereichte Initiative war von 2230 Urnerinnen und Urnern unterschrieben worden. Die Zahl der notwendigen Unterschriften wurde damit bei weitem übertroffen, denn für eine kantonale Initiative braucht es 600 Unterschriften. «Wir haben grosses Interesse daran, dass wir so rasch wie möglich Klarheit haben», sagte Iwan Deplazes vom Initiativkomitee bei der Übergabe der Unterschriften. Es sei wichtig, dass es nun endlich eine Abstimmung gebe. «Das Volk konnte noch nie seine Meinung zum Kreisel Schächen abgeben», so Deplazes. Das solle nachgeholt werden.

Mit den Unterschriften würden nicht nur Schattdorfer, sondern auch viele Bürger aus anderen Gemeinden zum Ausdruck bringen, dass über die Kreiselsituation beim Schächen nochmals nachgedacht werden solle. «Wir sind bereit zu ernsthaften Diskussionen, um nach anderen Lösungen zu suchen», so Deplazes. Zudem hat Landrat Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) Ende September 2020 in einer Parlamentarischen Empfehlung die grundsätzliche Überarbeitung des Knotens Schächen gefordert und insbesondere verlangt, dass dabei ein vierarmiger statt ein dreiarmiger Kreisel in Betracht gezogen wird.

Der Landrat befindet in der September-Session über die Initiative. Das letzte Wort soll das Volk im Februar 2022 haben.