Volksmusik CD-Taufe in Isenthal: Formationen präsentieren ihre Stücke In der Turnhalle Isenthal stieg am Samstag ein grosses Volksmusikfest. Elf mitwirkende Formationen spielten ihre CD-Titel. Franz Imholz 12.04.2022, 15.02 Uhr

Alle beteiligten Musikantinnen und Musikanten mit dem CD-Patenpaar vereinigt auf der Bühne. Bild: Franz Imholz (Isenthal 9. April 2022)

Seit über 40 Jahren existiert das traditionelle Isenthaler Musikantentreffen. Da von diesem traditionellen Anlass keine Tondokumente existieren, kam der Wunsch auf, eine CD zu produzieren. An einer ersten Sitzung wurde die Projektidee vorgestellt. In vielen Isenthaler Familien wird musiziert – eine willkommene Folge der Musikschule Uri.

Da kam die Frage auf, ob sich denn das familiäre Musikmachen für diese CD eigne. Dem Kernteam der Projektidee kam diese Frage gelegen, denn so könne die Vielfalt der Isenthaler Volksmusik repräsentativer dargestellt werden. Für das Mitwirken des Isenthaler Jodelchörli brauchte es mehr Überzeugungsarbeit, sie konnten aber doch fürs Mitmachen gewonnen werden. Somit wurde die Produktion dieser einmaligen CD Tatsache.

Das Jodelchörli Isenthal besteht schon seit 20 Jahren. Bild: Franz Imholz (Isenthal 9. April 2022)

Tonaufnahmen verliefen fast reibungslos

Die Tonaufnahmen erfolgten im Verlaufe der Jahre 2020 und 2021 im Tonstudio von Walter Fölmli Phonoplay AG Adligeswil. Die Studioaufnahmen der instrumentalen Formationen sind problemlos verlaufen. Das Jodelchörli Isenthal mit ihren 15 mitwirkenden Frauen und Männern wurde aber hart auf die Probe gestellt, denn aus Covid-19-bedingten Gründen funktionierten die Aufnahmen erst im vierten Anlauf.

Auf der CD zu Hören sind Titel gespielt von Handorgel, Schwyzerörgeli, Kontrabass und Klavier. Auch Blockflöte, Hackbrett, Alphorn und Jodelgesang kommen zum Einsatz. Laut OK-Präsident Ruedi Bissig sind auf dem Tonträger knapp die Hälfte Eigenkompositionen.

Die Jungformation Chlitalsträssler mit Jessica Bissig, Levin Imholz, Alina Imholz am Hackbrett und Elena Bissig. Bild: Franz Imholz (Isenthal 9. April 2022)

Am 4. Dezember 2021 wäre eigentlich die CD-Vorstellung angesagt gewesen. Diese musste jedoch coronabedingt in letzter Minute abgesagt werden. Am Samstag ging dann die CD-Vorstellung, nun im zweiten Anlauf, verbunden mit einem Unterhaltungsabend reibungslos über die Bühne. Das OK unter der Führung von Ruedi Bissig hat einen grossartigen musikalischen Unterhaltungsabend organisiert. Fiona Bissig und Antonia Imholz führten gespickt mit vielen humorvollen Anekdoten durch den Abend. Das Publikum in der voll besetzten Turnhalle honorierte die dargebotenen Vorträge aller auf der CD eingespielten Titeln mit riesigem Applaus.

Ein wertvolles Zeitdokument

Das CD-Patenpaar, Hans Arnold und Silvia Hürlimann. Bild: Franz Imholz (Isenthal 9. April 2022)

Nach einem Rückblick von Josef Gasser und Ruedi Bissig versammelten sich alle auf der CD Musizierenden auf der Bühne. In einem kurzen Plädoyer stellte Ruedi Bissig das CD-Patenpaar Silvia Hürlimann, Baar, und Hans «Peterlihans» Arnold, Isenthal, den Besucherinnen und Besuchern in der Turnhalle vor. Das Patenpaar hat einen direkten Bezug zum langjährigen Isenthaler Musikantentreffen. Die CD Isenthaler «Volks-Müsig» repräsentiere das volksmusikalische Geschehen im Bergdorf Isental und stelle ein wertvolles Zeitdokument dar.

Das sind die Formationen auf der CD: Isithalergruess; Ruedi Bissig, Fredy Infanger, Josef Gasser. Handorgelduo Erwin und Hans; Hans Planzer, Josef Gasser, Erwin Gasser. Schwyzerörgliquartett Bärenstock; Aron Lussmann, Hans Imholz, Klaus Zurfluh, Adi Briker. Echo vom Schlierä; Kilian Imholz, Ruedi Bissig, Heinz Imholz. Echo vo dr Rosegg; Matthias Walker, Peter Gasser. Yvonne & Olivia; Olivia Imholz, Yvonne Bissig, Heinz Imholz. Wilderbutzen-Gruäss; Kilian Imholz, Olivia Imholz, Heinz Imholz. Ländlertrio Bergkameraden; Beat Betschart, Sascha Meyer, Erich Briker. Jodelchörli Isenthal; Leitung Monika Aschwanden. Chlitalsträssler; Jessica Bissig, Levin Imholz, Alina Imholz, Elena Bissig. Hermiseggler; Jessica, Lara, Elena, Oski Bissig.

Echo vo dr Rosegg mit Matthias Walker und Peter Gasser. Bild: Franz Imholz (Isenthal 9. April 2022)

Die CD ist im Fachhandel, bei den beteiligten Formationen oder per E-Mail an info@urirotstock.ch erhältlich.