Volkswirtschaft Leicht weniger Arbeitslose im Kanton Uri Der Anteil der erwerbslosen Personen nahm im Januar 2022 im Vergleich zum Vormonat leicht ab. Die Arbeitslosenquote bleibt bei weiterhin bei 1,0 Prozent und liegt 1,6 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Schweizer Arbeitslosenquote. 08.02.2022, 14.04 Uhr

Ende Januar 2022 waren 204 Personen als arbeitslos eingeschrieben, was einer Abnahme von zwei Personen gegenüber dem Vormonat entspricht. In einer Mitteilung der Urner Volkswirtschaftsdirektion heisst es, dass sich im Monat Januar 2022 insgesamt 60 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri anmeldeten. In der gleichen Zeit meldeten sich insgesamt 57 Stellensuchende ab. Die Zahl der Stellensuchenden lag per Ende Januar bei 394 Personen (Dezember 2021: 391; Vorjahr: 625).