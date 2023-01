Musikgesellschaft Seelisberg begeisterte an Jahreskonzert

Kultur Nach zwei Jahren Pause wieder Konzert, Theater und Festwirtschaft in Seelisberg Das Jahreskonzert mit Theaterspiel der Musikgesellschaft Seelisberg füllte die Turnhalle an allen drei Terminen. Die Musikanten begeisterten mit vollem Klang und schnellem Tempo. Christoph Näpflin Jetzt kommentieren 29.01.2023, 21.56 Uhr

Alle waren gespannt, ob sich das Publikum nach zweijähriger Pause wieder für das Jahreskonzert mit Blasmusik, Theater und Festwirtschaft in Seelisberg begeistern lassen würde. Und es kam zahlreich und übertraf die Erwartungen der Musikgesellschaft Seelisberg bei weitem. Einheimische, Besucher aus der ganzen Innerschweiz und ehemalige Seelisberger füllten an den drei Konzertterminen am vergangenen Wochenende die Turnhalle fast bis auf den letzten Platz.

Die Musikgesellschaft Seelisberg begeisterte mit einem vollen Klangkörper und vielen musikalischen Feinheiten. Bild: Christoph Näpflin / Urner Zeitung

Der neue Dirigent Levi Marek verstand es, die gut 30 Musikantinnen und Musikanten zur Höchstform zu führen. Mit klaren Einsätzen und fester Führung navigierte er sicher durch die heiklen Stellen und Einsätze und schlug dabei ein anspruchsvolles Tempo an. Zum Schluss zeigte sich der Dirigent sichtlich zufrieden über die tolle Gesamtleistung der Musikgesellschaft Seelisberg am diesjährigen Jahreskonzert.

«Ich war über das abwechslungsreiche Programm, den angenehmen und vollen Klang der Musikgesellschaft Seelisberg und das überzeugende Spiel, trotz zum Teil anspruchsvoller Musikliteratur, hell begeistert», fasste ein Besucher aus Obwalden seine Eindrücke zum Konzert in der Turnhalle zusammen.

Auch die meisten Musikantinnen und Musikanten waren trotz des einen oder anderen Konzentrations- und Flüchtigkeitsfehler mit ihrer Leistung zufrieden. Die fast halbjährige Vorbereitungszeit hat sich gelohnt und die Begeisterung vom Publikum ist der Dank für die grosse Vorbereitungsarbeit.

Der neue Dirigent Levi Marek führte die 31 Musikantinnen und Musikanten mit sicherer Hand durchs Jahreskonzert. Bild: Christoph Näpflin / Urner Zeitung

Rassiges und musikalisch ausgewogenes Spiel

Mit viel Konzentration und Geduld sowie gut herausgespielten musikalischen Feinheiten präsentierten die Musikanten anspruchsvolle Stücke wie die «Festival Variations» vom Belgier Johan Nijs. Die ganz unterschiedlichen Konzertmärsche wie der «Flying Eagle» von Tom Dawitt ging der Dirigent in schneidigem Tempo an und gab den Stücken mit einem gefühlvollen Spiel ihren eigenen Charakter. Bei den Medleys zu den Filmen «Titanic» oder «Pirates of the Caribbean» zeigte das Musikkorps die ganze Vielfalt des gut ausgewogenen Klangkörpers und der hervorragenden Perkussionsinstrumente.

Das Theaterstück bot viele Pointen und Gelegenheit für unterhaltsame Verwechslungen. Bild: Christoph Näpflin / Urner Zeitung

Traditionell spielen einige der Musikantinnen und Musikanten zusammen mit weiteren Theaterbegeisterten im Anschluss an das Konzert ein Theaterstück. Unter der bewährten Leitung von Sepp Püntener liessen die sieben Spielerinnen und Spieler ein Feuerwerk an Gags und Pointen auf der Bühne zur hellen Freude des Publikums los.

Die vielen Pointen und Verwechslungen brachten das Publikum immer wieder zum Lachen. Bild: Christoph Näpflin / Urner Zeitung

Die Verwechslungskomödie gab dem Publikum viele Gelegenheiten, um zu lachen. Das Stück hat einen für das Publikum durchschaubaren Ablauf. Für die Zuschauer wurde immer etwas geboten. Dank einer idealen Besetzung konnten die Schauspieler in ihren Rollen voll aufgehen. Zusammen mit der Festwirtschaft und der Möglichkeit zum gemütlichen Zusammensein bot die Musikgesellschaft Seelisberg ein abwechslungsreiches und feines Wochenendprogramm.

