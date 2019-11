Gemeinde-Quiz - BauenFotografiert am 06. Oktober 2019 in Bauen(Manuela Jans-Koch | LZ)

Quiz

Was wissen Sie über Bauen?

20 Gemeinden, 20 Quiz: Im achten Teil der Serie zu den Urner Gemeinden beleuchtet unsere Zeitung Bauen. Testen Sie Ihr Wissen über die Seegemeinde im Quiz und gewinnen Sie ein Abendessen für zwei Personen im Restaurant Fischli am See in Bauen!