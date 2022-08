Die App Alpenblumen Finder zeigt, was in der Uschweiz blüht

Natur Von Enzian bis Eisenhut: Erfinderin von Blumenfinder-Apps weiss, was gerade auf den Alpen der Urschweiz blüht Renata Caviglia hat 310 Alpenblumen porträtiert und mit über 1300 Naturfotos dokumentiert. Einige davon blühen auch in der Region. Carmen Epp Jetzt kommentieren 11.08.2022, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer sich auf einer Bergwanderung fragt, was da gerade am Wegesrand blüht, wird mit der App «Alpenblumen Finder» von Renata Caviglia fündig. Die passionierte Wanderin und Fotografin aus Luzern hat jahrelang die Schweizer Alpen mit der Kamera durchforscht, Blumen fotografiert, mittels Fachliteratur bestimmt und so Blumenporträts erstellt.

Die App «Alpenblumen Finder» von Renata Caviglia. Bild: PD

Diese so entstandene beträchtliche Dokumentation macht Caviglia seit zehn Jahren in ihrer App anderen Naturinteressierten zugänglich. Die App beinhaltet inzwischen 310 Alpenblumen-Porträts mit über 1300 Naturfotos und wurde bereits über 25'000-mal runtergeladen.

Ihre Neugier und die daraus entstandene Sammlung brachte Caviglia zu folgender Erkenntnis: «Man muss nicht weit reisen für botanische Entdeckungstouren. Die wilde Schweizer Flora wächst auch vor der Haustür und im regionalen Naherholungsgebiet.»

Blumenschätze von der Göscheneralp bis auf den Titlis

Das trifft in besonderem Mass auch auf die Urschweiz zu, wie Caviglia auf Anfrage betont. Hier finden sich zahlreiche Alpenblumen, die sich mit ihrer App erforschen lassen. «Da der Sommer bereits sehr früh und vor allem sehr intensiv war, ist die Flora hier eigentlich bereits im Herbst angekommen», sagt Caviglia.

Renata Caviglia auf dem Pilatus. Archivbild: Pius Amrein (5. August 2014)

Trotzdem gibt es derzeit noch einige Alpenblumen zu bestaunen, wie die Fotografin kürzlich noch selber festhalten konnte.

So blühen etwa auf der Göscheneralp zwischen 1800 und 2300 Metern über Meer aktuell viele von den schönen, auffälligen Schmalblättrigen Weidenröschen. Auch der Reichästige Enzian, das Weissliche Habichtskraut und das Sumpf-Herzblatt schmücken derzeit die Göscheneralp. «Weiter sind die ganzen Hänge voll der blühenden Besenheide», schwärmt Caviglia.

Das Schmalblättrige Weidenröschen ziert derzeit die Wiesen der Göscheneralp. Bild: Renata Caviglia

Reichästige Enziane Bild: Renata Caviglia Weissliches Habichtskraut Bild: Renata Caviglia Diese Blumen blühen derzeit in der Göscheneralp. Bild: Renata Caviglia

Auf dem Brüsti auf zirka 2000 Metern über Meer in Richtung Surenenpass ist der Purpur-Enzian gerade präsent. «Die einen sind wahrscheinlich bereits am Verblühen», sagt die Fotografin. Im Gebiet der Melchsee-Frutt finden sich aktuell unter anderem der Blaue Eisenhut sowie das Sumpf-Herzblatt. Und auf den meisten Alpweiden der Urschweiz seien momentan auch die blühenden Silberdisteln zu finden, so Caviglia weiter.

Auf der Frutt blüht zurzeit so einiges, so auch das Sumpf-Herzblatt. Bild: Renata Caviglia

Auch der Blaue Eisenhut ist aktuell auf der Frutt zu bestaunen. Bild: Renata Caviglia

Naturinteressierte, die gerne speziellere Flora besichtigen möchten, werden auf alpiner Höhe, zwischen 2500 und zirka 3000 Metern über Meer, fündig. So finden sich etwa in den steinigen Hängen am Titlis das Rundblättrige Täschelkraut, die Alpen-Gämskresse, das Alpen-Leinkraut, den Bach-Steinbrech oder die Grossblütige Gämswurz. «Die alle finden sich neben dem normalen Wanderweg ab der Bergstation Titlis», fügt Caviglia an.

In den steinigen Hängen am Titlis blüht der Bach-Steinbrech. Bild: Renata Caviglia

Alpen-Leinkraut Bild: Renata Caviglia Alpen-Gämskresse Bild: Renata Caviglia Diese Blumen finden sich auf dem Titlis. Bild: Renata Caviglia

Suchen, dokumentieren und lernen mit der App

Wem die Namen nichts sagen, kann die App «Alpenblumen Finder» verwenden und unterwegs entdeckte Blumen mit dem Offline-Such-Tool nach Blütenfarbe, Blütenart, Blattform und Blütezeit filtern. Die Textsuche wiederum durchforscht die Texte in den Artennamen aller Sprachen, den Familiennamen und den Blumenbeschreibungen. «Ausserdem können eigene Bilder und Feldbeobachtungen hinzugefügt und Favoritenlisten erstellt werden», fügt Caviglia an. Und mit dem in der App integrierten Trainer für Blumennamen kann die ganze Familie spielerisch die botanischen und deutschen Namen der Blumen lernen.

Der Alpenblumen Finder ist auf Deutsch, Französisch und Englisch im App Store für 8 und bei Google Play eine leicht reduzierte Version für 7.50 Franken erhältlich. Inzwischen hat Renata Caviglia zusätzliche Gebiete erforscht und zwei weitere Apps zur Blumenbestimmung herausgegeben: Den «Rockies AlpineFlower Finder», die ebenfalls bei Apple und Google Play erhältlich ist, für rund 6 Franken. mit über 150 exotischen Bergblumenporträts der Rocky Mountains. Und den «Wildblumen Finder Schweiz» mit 346 Wildblumenporträts der Schweiz. Diese gibt es bei Apple für 8 Franken.

So wie hier links und rechts im Bild sieht es in der App Alpenblumenfinder aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen