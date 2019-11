Am Donnerstagabend gastiert Hans-Ruedi von Matt mit seiner neuen Live-Band in Seelisberg.

Hans-Ruedi von Matt wagt einen musikalischen Neustart Am Donnerstagabend gastiert Hans-Ruedi von Matt mit seiner neuen Live-Band in Seelisberg. Christoph Näpflin

Hans-Ruedi von Matt (links) und Erich Amstad freuen sich auf den Anlass. (Bild: Christof Näpflin, 3.November 2019)

Hans-Ruedi von Matt ist ein Urner Urgestein in der Welt der Unterhaltungsmusik. Seit über 50 Jahren geht er mit verschiedenen Musikern auf Tour und hat dank diesem Hobby schon die halbe Welt gesehen. Sogar auf 12’500 Meter über Meer hat er gespielt – an Bord eines Jumbojets, hoch über den Wolken. An Bord waren viele Urnerinnen und Urner auf dem Weg zu einer Kreuzfahrt durch die Karibik.

Obwohl er unlängst pensioniert wurde, lässt ihn die Musik nicht los. Mit sechs Gleichgesinnten legt er deshalb mit der neuen Formation The Matt’s Live Band nochmals so richtig los. «Unsere Formation ist in der Zusammensetzung international und multikulturell, das macht das gemeinsame Musizieren erst recht spannend und inhaltsreich», schwärmt der Bandleader von seiner neuen Formation.

Auf das Publikum eingehen

Nebst verschiedenen Auftritten, zuletzt an der Zuger Messe, sorgen die Vollblutmusiker am Donnerstagabend, 7. November, im Hotel Bellevue in Seelisberg für eine tolle Partystimmung. «Mein grosses Anliegen ist es, Livemusik machen zu können. Das Publikum soll unsere Freude an der Musik spüren dürfen. Wir wollen damit zudem junge Talente motivieren, der Livemusik zu frönen», erzählt Hans-Ruedi von Matt voller Enthusiasmus. Alle technischen Möglichkeiten würden nie die Wirkung der Livemusik ersetzen können, ist er überzeugt.

«Wenn wir live spielen, können wir auf die Wünsche und die Reaktionen vom Publikum individuell eingehen und so allen Besucherinnen und Besucher einen unvergesslichen Abend bereiten», ist Hans-Ruedi von Matt überzeugt.

Neuste Sportmode wird präsentiert

Das Repertoire von Hans-Ruedi von Matts Band umfasst eine breite Palette. «Wir stellen den Zuhörern ein musikalisches Menu zusammen und sorgen mit viel Witz und Humor für die richtige Partystimmung mit bestbekannten Melodien und Hits quer durch alle Musikstilrichtungen», stellt der begeisterte Musiker in Aussicht. «Ohne Musik könnte ich keinen Tag leben. Die Musik ist wie ein roter Faden durch mein Leben», so der Bandleader. Anlässlich des Konzertabends von morgen Abend im Hotel Bellevue präsentieren junge Modemacher aus Stans den Besuchern zudem die neuste Sportmode für diesen Winter. «Ich bin eingeladen worden, die Modeschau ebenfalls wie meine Musik live zu präsentieren. Dies wird mit Sicherheit ein ganzer spezieller Auftritt werden», sagt Hans-Ruedi von Matt. Zum Anlass serviert Erich Amstad vom Hotel Bellevue den Gästen ein dazu passendes Abendessen.