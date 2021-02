Urner Landrat Arbeitsvergaben: Künftig soll es mehr Transparenz geben Bei Vergaben von Arbeiten sollen mehr Anbieter berücksichtigt werden. Neue Bestimmungen sollen eine Verbesserung gegenüber der heutigen Situation mit sich bringen. Markus Zwyssig 01.02.2021, 05.00 Uhr

Lokale Anbieter sollen bei Bauvorhaben ans Werk - sofern dies volkswirtschaftlich Sinn macht. So sieht dies die Urner Regierung. Es entspreche der gängigen Praxis, und daran will sie auch festhalten. Dies verspricht die Urner Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Adriano Prandi. Der Altdorfer SP-Landrat wollte von der Regierung wissen, ob bei freihändigen Arbeitsvergaben durch den Kanton alle lokalen Mitbewerber berücksichtigt werden. Angewendet wird dieses Verfahren bei einem Auftrag unter 100'000 Franken sowie bei Dienstleistungsaufträgen unter 150'000 Franken.

Mehrere Anbieter können offerieren

Um die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel sicherzustellen und darauf zu achten, dass es nicht zu Diskriminierungen kommt, lasse man bei freihändigen Verfahren jeweils nicht nur einen Anbieter offerieren, so die Regierung. Insbesondere bei Bauaufträgen bewerben sich die Firmen oft nach Publikation der Plangenehmigungs- oder Baubewilligungsverfahren im Amtsblatt bei den zuständigen kantonalen Ämtern, um ihre Leistungen anbieten zu können. Diese würden gesammelt und bei entsprechender Ausschreibung berücksichtigt. Bei anderweitigen Vergaben im freihändigen Verfahren seien die möglichen Anbieter vor Ort wie beispielsweise Versicherungen, IT-Dienstleister oder Druckereien in der Regel bekannt und überschaubar.

Bei neuen Aufträgen holt die Verwaltung jeweils bei mindestens zwei Anbietern Offerten ein und entscheidet nach den Kriterien Preis, Qualität, Benutzerfreundlichkeit, Erfahrung und Support. Bei standardisierten Leistungen achtet man bei der Verwaltung darauf, dass die verschiedenen Anbieter abwechslungsweise berücksichtigt werden. So werden etwa die Aufträge für notarielle Beurkundungen nach einer Liste vergeben. Dadurch kommen die Notare der Reihe nach zum Zug.

Der Neubau des Kantonsspitals Uri. Beim Grossprojekt wurden von 21 freihändigen Vergaben nur drei Anbieter zweimal berücksichtigt. Alle anderen Anbieter erhielten nur einen Zuschlag. Bild: PD

Bei der kantonalen Verwaltung gibt es keine gesamthaften Auswertungen zu freihändig verteilten Aufträgen. Bei einzelnen, vor allem grösseren Projekten werde dies jedoch gemacht, versichert die Regierung. So wurden beispielsweise beim Projekt Kantonsspital Uri von 21 freihändigen Vergaben nur drei Anbieter zweimal berücksichtigt. Alle anderen Anbieter erhielten nur einen Zuschlag.

Revision soll Harmonisierung bringen

Bei Vergaben soll es künftig mehr Transparenz geben, verspricht die Regierung. Eine Anpassung der Submissionsverordnung werde überflüssig. Dies deshalb, weil in nächster Zeit in den Kantonen die Ratifikationsverfahren zur neuen Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) anlaufen. Diese Revision soll die angestrebte Harmonisierung mit dem ebenfalls revidierten Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB), das Anfang Jahr in Kraft getreten ist, bringen. Im Kanton Uri soll das Ratifikationsverfahren zur IVöB Anfang 2021 mit einer breiten Vernehmlassung gestartet werden.

Nach der revidierten IVöB hat der Auftraggeber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu beachten, dass dies transparent, objektiv und unparteiisch geschieht. Er muss Massnahmen gegen Interessenskonflikte, unzulässige Wettbewerbsabsprachen und Korruption treffen. In allen Phasen des Verfahrens hat er auf die Gleichbehandlung der Anbieter zu achten. Im öffentlichen Beschaffungswesen gilt der Grundsatz der Transparenz. Das heisst, dass die Kriterien für einen Zuschlag in der Ausschreibung ersichtlich sein müssen.

Gemeinsame Internetplattform soll geschaffen werden

Die revidierte IVöB sieht vor, dass der Auftraggeber im offenen und im selektiven Verfahren die Vorankündigung, die Ausschreibung, den Zuschlag sowie den Abbruch des Verfahrens auf einer gemeinsam von Bund und Kantonen betriebenen Internetplattform für öffentliche Beschaffungen veröffentlicht.

Der Altdorfer SP-Landrat Adriano Prandi. Bild: PD

Adriano Prandi zeigte sich auf Anfrage nur teilweise zufrieden mit der Antwort der Regierung. «Die öffentliche Hand hat den Auftrag, Dienstleistungen möglichst von verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern zu beziehen.» Bei freihändigen Vergaben bestehe die Möglichkeit, Offerten einzuholen. Bei neuen Aufträgen würden bei mindestens zwei Anbietern Offerten einholt. Für Prandi tauchen diesbezüglich Fragen auf:

«Was bedeutet ‹neue Aufträge›? Wenn ein gleicher oder ähnlicher Auftrag jedes Jahr neu vergeben wird, ist das dann ein neuer Auftrag oder ein Folgeauftrag?»

Für Prandi würde es Sinn machen, jährliche Auswertungen zu erstellen und dabei festzuhalten, wie viel Aufträge an wen vergeben worden sind und wie gross das finanzielle Volumen war. «So könnte überprüft werden, ob in einem Bereich oder direktionsübergreifend gewisse Anbieter überproportional bevorzugt werden», so der SP-Landrat.

Positiv stimmt ihn, dass die IVöB revidiert werden und eine Internetplattform betrieben werden soll. Aber: «Wie konkret diese Veröffentlichung ist und bis wann diese eingeführt werden soll, wird nicht erwähnt.» Bis es so weit sei, könnte der Kanton ja von sich aus eine Liste erstellen, an wen für welche Beträge Aufträge vergeben worden seien, schlägt er vor. Schliesslich schreibe der Regierungsrat in seiner Antwort, im öffentlichen Beschaffungswesen gelte der Grundsatz der Transparenz.