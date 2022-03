Zwei IC-Züge sollen zwischen Altdorf und Zug/Zürich pendeln

Vorstoss Morgens und abends sollen mindestens zwei Intercity-Züge zwischen Altdorf und Zug/Zürich pendeln Die derzeitige IC-Direktverbindung nach Zürich ist bald nicht mehr: Bereits zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen die Züge nicht mehr den «Zürcher Ast», sondern fortan den «Basler Ast» fahren. Das passt CVP/Mitte Landrat Andreas Gisler gar nicht. Stefanie Geske 30.03.2022, 15.14 Uhr

So sieht der im Dezember 2021 eröffnete Kantonsbahnhof in Altdorf aus. Bild: Valentin Luthiger/PD

Mit Eröffnung des Urner Kantonsbahnhofs am 12. Dezember 2021 halten neu insgesamt achtzehn IC-Züge in Altdorf. Diese verkehren zweistündlich nach Norden (Zürich) und Süden (Lugano). Bei der Eröffnung des neuen Kantonsbahnhofs wurde unter anderem diese neue Direktanbindung als Quantensprung für den öffentlichen Verkehr in Uri bezeichnet.

Bilder von der Eröffnungsfeier im Dezember 2021:

Vor dem neuen Bahnhof gibt es ein Profil des Kantons Uri zu bestaunen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Der neue Kantonsbahnhof in Altdorf verfügt über ein längeres Perron. Dieses misst nun 420 Meter. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Züge halten jetzt regelmässiger in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Die Unterführung im neuen Kantonsbahnhof Altdorf ist behindertengerecht. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Die Unterführung im neuen Kantonsbahnhof. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Am neuen Kantonsbahnhof halten am Bushof Ost viele Busse. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Ein Uristier begrüsst und verabschiedet die Nutzenden des Bahnhofs. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Von links: Roger Nager, Baudirektor; Peter Füglistaler, Direktor Bundeamt für Verkehr; Pascal Ziegler, Gemeindepräsident; Sylvia Läubli, Landratspräsidentin; Urban Camenzind, Landammann; Vincent Ducrot, CEO SBB. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. Dezember 2021) Die SBB investierten 50 Millionen Franken in neue Gleisanlagen. Bild: Urs Flüeler / Keystone Zum neuen Bahnhof gehören auch zwei neue Bus-Höfe. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Urner Regierungsrat Urban Camenzind und SBB-Chef Vincent Ducrot spazieren durch die neue Unterführung. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der junge Tiziano Russi sorgt mit seinem Akkordeon für Unterhaltung. Bild: Urs Flüeler / Keystone SBB-Chef Vincent Ducrot bei seiner Eröffnungsrede. Bild: Urs Flüeler / Keystone Der Urner Regierungsrat Urban Camenzind (links), SBB-Chef Vincent Ducrot und der Leiter Infrastuktur des SBB Peter Kummer (rechts) waren sichtlich zufrieden. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die Ticketautomaten im Bahnhofgebäude von Altdorf. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Andreas Gisler, CVP/Mitte, Bauen PD

Landrat Andreas Gisler (CVP/Mitte, Bauen) und Mitunterzeichner Urs Kieliger (SP, Erstfeld) haben nun einen Vorstoss eingereicht. Dies, weil die direkten IC-Verbindungen auf der Strecke Altdorf–Zürich–Altdorf nur übergangsweise für ein Jahr gelten sollen: Ab dem Fahrplanwechsel Dezember 2022/2023 werden – mit Ausnahme des Zugs (Altdorf ab 05.50 Uhr) – die IC-Verbindungen nach und von Luzern/Basel statt von Zug/Zürich in Altdorf halten.

Direktanbindungen an Zürich werden «massiv verschlechtert»

Andreas Gisler beantragt darum dem Regierungsrat, mit den SBB eine Lösung für mindestens 2 IC-Halte Richtung Zürich am Morgen und am Abend zu finden. Dies, damit Pendlern und Schülern und Studierenden mindestens zwei schnelle Direktverbindungen während der Hauptpendlerzeiten zur Verfügung stehen. Konkret geht es dabei um folgende Zeiten: morgens um 05.50 und 07.50 Uhr ab Altdorf – und am Abend um 17.05 und 19.05 Uhr ab Zürich HB.

Der Richtungswechsel «Basler-Ast» – die Züge halten künftig in Basel – statt «Zürcher-Ast» stelle einerseits ein «Konkurrenzangebot» zum heutigen Tellbus dar...

Der Tellbus hält an der Westseite des Bahnhofs. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 17. Dezember 2021)

... und sei gleichzeitig eine massive Verschlechterung der Direktverbindungen auf der Strecke Altdorf–Zürich–Altdorf. Gemäss Statistiken vom Bundesamt über Wohn- und Arbeitsort würden über 300 Personen im Kanton Uri angeben, in der Stadt Zug oder in der Stadt Zürich zu arbeiten – dazu kämen Schüler und Studierende etc. Im Vorstoss heisst es weiter:

«Dieser Richtungswechsel der IC-Halte in Altdorf stellt nicht nur für SBB-Kundinnen und -Kunden, welche in Zug oder Zürich arbeiten, eine Verschlechterung dar, sondern könnte auch auf den Urner Tourismus negative Auswirkungen haben.»

Denn das Einzugsgebiet rund um die Städte Zug/Zürich sei beträchtlich und letztlich nur schnelle und direkte Anbindungen würden ein attraktives Angebot für Touristen und Pendler darstellen.

«Umsteigeverbindungen sind unattraktiv und werden wenn immer möglich gemieden.»

Nicht zu unterschätzen sei die Tatsache, dass in Zukunft Halte in Altdorf gestrichen werden könnten, wenn die Passagier-Frequenzen der IC-Züge auf der Strecke Altdorf–Luzern–Altdorf nicht den Vorstellungen der SBB entsprechen.

IC-Züge sollen auch nach der Fahrplanumstellung im Winter zweimal morgens und abends zwischen Zug/Zürich und Altdorf pendeln, so die Idee. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 11. Dezember 2021)

Verlust der Direktverbindungen «unverständlich»

Dass der Kanton Uri nach nur zwölf Monaten die «sehr wichtigen Direktverbindungen» auf der Strecke Altdorf–Zürich–Altdorf verlieren soll, sei unverständlich und nicht nachvollziehbar – und werde das Umsteigen auf den ÖV nicht fördern.

Auch in der Kantonalen Verkehrskommission Uri sei schon mehrmals und frühzeitig auf die negativen Konsequenzen aufmerksam gemacht worden.

Ein attraktives ÖV-Netz sei zwingend notwendig, wenn wir wollen, dass Verkehr weiterhin von der Strasse auf die Schiene verlagert werden soll.

«Die SBB sollen sich nicht nur stur auf irgendwelche Abmachungen aus dem Jahre 2016 berufen, welchen unglücklicherweise der Regierungsrat damals zugestimmt hatte.»

Vielmehr sollen die SBB lösungsorientiert sinnvolle IC-Halte für den Kanton Uri zur Verfügung stellen. Davon würde gemäss den Motionären nicht nur der Kanton Uri, sondern schlussendlich auch die SBB profitieren.