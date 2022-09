Wahl Carlo Indergand wird neuer Gemeinderat von Silenen In Silenen kommt es zu einer Stillen Ersatzwahl für den Sitz, den Toni Epp zur Verfügung stellt. 03.09.2022, 18.13 Uhr

In Silenen kommt es zu Stillen Wahlen für den Gemeinderat. Als neues Mitglied vorgeschlagen ist Carlo Indergang (1991, Buchholz, Silenen). Die Wahl ist nötig, da Toni Epp aus beruflichen Gründen per 31 . Dezember 2022 als Mitglied des Gemeinderates zurücktritt, wie aus einem Schreiben der Gemeinde hervorgeht. Dies sei seit Mai bekannt. Indergand ist der einzige Kandidat, der bis am 8. August gemeldet wurde. «Der Wahlvorschlag wurde durch die Gemeindekanzlei geprüft und für korrekt befunden», heisst es in der Mitteilung. Nachdem innerhalb von fünf Tagen keine Forderung zur Streichung des Wahlvorschlags eingegangen sei, könne der Gemeinderat Silenen die Stille Wahl des Vorgeschlagenen erklären. (pd/zf)