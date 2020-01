Urner Wahlallianz steigt ins Rennen Die rot-grüne Urner Wahlallianz, bestehend aus SP, Grüne, Juso und Gewerkschaftsbund, erhält Besuch aus dem Nationalrat. 09.01.2020, 05.00 Uhr

Lancierten die Wahlkampagne; von links: Nationalrätin Min Li Marti, Regierungsrat Dimitri Moretti und Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard. Bild: PD

(RIN) «Los geht’s!» – Mit diesem Motto hat die Wahlallianz aus SP, Grüne, Juso und Gewerkschaftsbund am 6. Januar in Altdorf mit Zuversicht die Kampagne für die Land- und Regierungsratswahlen vom 8. März 2020 gestartet. Kampagnenleiter und Landrat Viktor Nager konnte mehr als 40 Personen, darunter Kandidierende und Gäste, begrüssen. Besonders willkommen hiess er die wiedergewählte Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti und die neu in den Nationalrat gewählte ehemalige grüne Zuger Regierungsrätin Manuela Weichelt-Picard sowie den amtierenden Urner Regierungsrat Dimitri Moretti.