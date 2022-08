Uri: CVP/Mitte Altdorf tritt mit fünf Bisherigen an

Wahlen CVP/Mitte Altdorf tritt mit fünf Bisherigen an Mit bewährten Gesichtern und viel Frauenpower startet die Partei den Wahlkampf für die Schul- und Gemeinderatswahlen. 25.08.2022, 14.17 Uhr

Am 25. September wählen die Altdorferinnen und Altdorfer den Schul- und Gemeinderat. Die CVP/Mitte Altdorf tritt mit vier Frauen und einem Mann an, wie die Ortspartei in einer Mitteilung schreibt. Im Gemeinderat treten die bisherige Verwalterin Marlies Rieder-Dettling, Sozialvorsteherin Esther Imholz sowie Bauvorsteher Bernhard Schuler für eine weitere Amtszeit an.