Andermatt: Sibylle Krucker neu im Gemeinderat

Wahlen Sibylle Krucker ist neu im Andermatter Gemeinderat Sie erhielt 217 Stimmen. 56 Zettel lauteten auf andere Namen. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,5 Prozent. 13.02.2022, 13.28 Uhr

Sibylle Krucker ist neu im Gemeinderat in Andermatt. Bild: PD

Sibylle Krucker ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren. Die vergangenen 14 Jahre hat die Familie die Welt bereist. Seit Januar 2020 sind sie zurück in der Schweiz und wohnen in Andermatt. Sibylle Krucker hat die Ausbildung als Kauffrau EFZ absolviert und in internationalen Firmen gearbeitet.