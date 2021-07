Wahljahr SVP Nidwalden möchte «eine Auswahl bieten» Zur Generalversammlung konnte sich die SVP Nidwalden erstmals wieder treffen. Ein Ausblick gilt dem Wahljahr 2022. Richard Greuter 03.07.2021, 18.28 Uhr

Will die SVP Nidwalden einen dritten Sitz in der Regierung? Diese Frage treibt zurzeit viele um. Präsident Roland Blättler formulierte es an der Generalversammlung vom Freitagabend so: «Wir können davon ausgehen, dass wir den Nidwaldnern eine Wahl ermöglichen.» Fest steht, dass Michèle Blöchliger und Res Schmid wieder antreten werden. Ob sich eine dritte Kandidatur dazugesellen wird, wolle man noch nicht verraten. Eine Kommission befasse sich mit dem Wahljahr 2022, das meiste sei aber noch geheim.