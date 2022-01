Weicht Uri von Anciennitätsprinzip ab?

Uri Politologe Tobias Arnold zum Wahlvorschlag Dimitri Moretti: «Anciennität ist Teil der politischen DNA» Mehrere Urner Parteimitglieder sehen die Wahl von Dimitri Moretti als Landesstatthalter kritisch. Politologe Tobias Arnold ordnet die Ausgangslage ein. Florian Arnold Jetzt kommentieren 19.01.2022, 17.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungsrat Dimitri Moretti soll im Februar zum Landesstatthalter von Uri bestimmt werden. So sieht es das Anciennitätsprinzip vor: Ausschlaggebend für den Wahlvorschlag ist dabei das Dienstalter. Doch mit Moretti als neuen stellvertretenden Regierungschef von Uri sind nicht alle Urner Parteimitglieder einverstanden, wie sich vergangene Woche an den verschiedenen Parteitagen zeigte. Die CVP beschloss Stimmfreigabe, die FDP stellte sich nur mit einer überzähligen Stimme hinter Moretti und die SVP unterstützt ihn ebenfalls nicht einstimmig. Wie an den Parteitagen zu hören war, trauen nicht alle dem SP-Vertreter die Repräsentationsaufgaben zu, die das Amt mit sich bringen würde.

Nicht-Wahl wäre symbolisch

Politologe Tobias Arnold. PD

«Für den Verlauf der Urner Politik ist es sicherlich nicht zentral, wer das Amt des Landesstatthalters bekleidet», relativiert der Urner Politologe Tobias Arnold vom Institut Interface, Luzern, auf Anfrage unserer Zeitung. «Die Aufgaben des Landesstatthalters spielen sich eher auf politischen Nebenschauplätzen ab.» Damit meint Arnold etwa die Repräsentationsaufgaben. «Aber es steckt sicherlich eine gewisse Symbolik dahinter, wenn eine Partei entgegen des Anciennitätsprinzips eine Person nicht offiziell unterstützt.» Das Prinzip ist laut dem Politologen weitgehend unbestritten, was etwa die nationale Politik betrifft. «Das zeigt etwa die Wahl von Ignazio Cassis zum Bundespräsidenten, der momentan eher einen schlechten Stand innerhalb des Bundesrats hat.» Trotzdem sei dessen Wahl ohne Nebentöne über die Bühne gegangen.

«Das Anciennitätsprinzip ist ein Teil der politischen DNA der Schweiz», meint der Politologe. Dieses unterstreiche auch das System der Konkordanz, das die Schweiz erfolgreich gemacht habe. Die Macht bleibe so auf die Parteien verteilt. «Die Regierung ist breit abgestützt, und dazu gehört auch, dass die Repräsentationsfunktion von verschiedenen politischen Gesinnungen wahrgenommen werden kann. Sie steht also auch der SP zu, die im Kanton Uri sonst eher in der Minderheit ist.» An der Spitze wechsle man sich ab. «Auf den Gemeindepräsidenten der SP folgte in Altdorf ein Vertreter der FDP. Das ist völlig normal in der Schweiz.»

Ein schweizerisches Konzept

Hier unterscheide sich das System auch deutlich von jenem anderer Länder wie etwa Deutschland. «Dort ist das Amt der Regierungsspitze mit viel mehr Macht verbunden.» Am Anciennitätsprinzip wird in der Schweiz somit nicht gezweifelt. «Es gibt aber Bestrebungen, die Amtsdauer des Bundespräsidiums zu verlängern, um auf dem internationalen Parkett möglicherweise mehr Aufmerksamkeit zu erreichen», erklärt Arnold. «Würde die Amtsdauer gar auf vier Jahre verlängert, müsste wohl das Anciennitätsprinzip hinterfragt werden.»

Bei der Wahl des Bundespräsidenten ist das Anciennitätsprinzip unbestritten. Marcel Bieri / KEYSTONE

Dies ist in Uri aber kein Thema. Trotzdem gibt Arnold zu bedenken: «Das Anciennitätsprinzip ist ein ungeschriebenes Gesetz und nicht in der Bundesverfassung verankert. Es kann also auch einfach davon abgewichen werden.» Dies geschehe etwa, wenn die Integrität einer Persönlichkeit in Frage gestellt werde. Arnold nennt etwa das Beispiel Pierre Maudet: Dem Genfer Politiker wurden zwielichtige Machenschaften nachgesagt. «So einer Person würde das Volk wohl nicht das Vertrauen für ein Repräsentationsamt schenken.»

Kein grosser Skandal

Doch auch der Kanton Uri wich schon vom Anciennitätsprinzip ab. FDP-Regierungsrätin Barbar Bär hätte 2018 zur Frau Landammann gewählt werden sollen, schliesslich entschied sich das Urner Volk für den Regierungsratsneuling Roger Nager. «Damals war Barbara Bärs Image angeschlagen aufgrund der Pläne eines Asylzentrums in Seelisberg.» Die Vorfälle wurden damals zum Skandal stilisiert. «Einen Skandal von ähnlicher Tragweite sehe ich bei Dimitri Moretti aktuell nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen