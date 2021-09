SOmmerserie Frauen am Herd: Währschaftes und Exotik in Wassen In letzter Minute ermahnten uns die Urner, bei der Sommerserie Judith Lampart vom «Gerig» in Wassen «eppä de nid z’vergässä». Herbert Huber Jetzt kommentieren 20.09.2021, 10.00 Uhr

Judith Lampart-Gerig liess sich gerne vom Gastgewerbe-Virus anstecken.

«Etwas nervös bin ich schon, in der Zeitung vorgestellt zu werden», so begrüsst mich Judith Lampart und meint: «Ich stehe halt lieber in meiner Küche am Herd und bin keine ‹Rampenlicht-Koch-Diva›.»

Als Judith 1968 als Tochter einer Bäckersfamilie in Altdorf geboren wurde und zusammen mit einem jüngeren Bruder und zwei älteren Schwestern in der Bäckerei Gerig in Wassen aufwuchs, ahnte sie noch nicht, dass sie hier einmal in ihrem Hotel/Restaurant ihr Leben verbringen würde.

120 Jahre gibt es das «Haus Gerig» schon. Vom Ur-Ur-Grossvater Josef ging dieses stattliche Haus über vier Generationen weg zu Emil, dem Vater von Judith. Weit über die Kantonsgrenzen hinaus war er berühmt für seine hausgemachte «Urner Pastete» gefüllt mit in Most und Branntwein eingelegten Weinbeeren. Diese wurde an der Chilbi und anderen Festtagen gebacken und auch als «Iberlitzli» (überlappen) bekannt.

«Meine Mutter Priska, eine waschechte Rheintalerin, war die Initialzündung für das, was ich heute sein darf», fährt Judith weiter, «denn Mama spürte weitsichtig das Potenzial, aus der Bäckerei ein Hotel und Restaurant zu machen.»

So führt mich Judith durch das heutige «Gerig». Aus der Bäckerei wurde eine adrette Lounge, vor und hinter dem Haus je eine Terrasse mit Kinderspielplatz, Blumen und Kräutergarten. Und drinnen eine erfrischende, urban anmutende Wirtschaft.

Keine Kochlehre, dafür die Wirte-Fachschule

Eigentlich wollte Judith Floristin werden. Folgte jedoch dem elterlichen Rat und erlernte den kaufmännischen Beruf in einer Grossbank. «Keine Kochlehre also?» wollte ich wissen. «Nein, als der Entscheid meiner Eltern fiel, mir das inzwischen zu einem schmucken Hotel und Restaurant gewachsene ‹Gerig› 1994 zu übergeben, holte ich mir das berufliche Rüstzeug an der Luzerner Wirte-Fachschule G’Art. Wo Sie, Herr Huber, noch mein Lehrer waren und uns einbläuten, um erfolgreich zu sein, müsse die Gast-Freundschaft wortwörtlich gelebt werden.»

Seit 1999 ist Judith Lampart nun die Chefin am Herd – mit Feuer und Flamme! «Meiner Mutter, der begnadeten Köchin, habe ich aufmerksam über die Schultern geschaut. Ich habe Berufsseminare besucht und nachts Kochbücher verschlungen, um mich vom Virus Gastgewerbe infizieren zu lassen.» Sagt’s und eilt in die Küche, um mir ein von Grund auf hausgemachtes «Panang Curry» zu kochen. Ein Gericht, welches eine thailändische Adaption der englischen Aussprache für die Insel Penang in Nordwest-Malaysias ist (siehe Kasten). Natürlich entdecke ich auf der Karte auch ein Rindsfilet Stroganoff. Oder Bouillon mit Kräuterflädli. Oder das Cordon bleu, welches heute in einer heimischen Wirtschaft kaum mehr weg zu denken ist. Der Hauch Exotik jedoch obsiegt und er ist eine Reise ins «Gerig» wert.

Die Bäckerei des Vaters ist heute in Kambodscha

Acht Frauen und ein Mann sind Gastgeberinnen und Gastgeber im «Gerig». Offensichtlich fühlt sich Daniel Lampart, der gebürtige Luzerner, seit 1997 mit Judith verheiratet und einstiger Banker, «purlimunter» in dieser charmanten Umgebung. Apropos Umgebung: Diese wird von Daniel gepflegt. Rasen mähen, Buchhaltung büscheln und mit Leidenschaft die Küchenleistung seiner Frau Judith an die kunterbunte Gästeschar weiter vermitteln.

Mit Stolz, aber auch mit einer leisen Wehmut bemerkt Judith zum Abschied: «Die Gerätschaften der Bäckerei meines Vaters Emil wurden restauriert und nach Kambodscha transportiert, wo sie für das Projekt ‹Smiling Gekko› eine neue Heimat fanden. Der alte Standort der Bäckerei bleibt für mich ein Kraftort. Denn Kraft braucht man in diesem anspruchsvollen Beruf. Von morgens früh bis abends spät.»