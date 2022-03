Walter Tresch auf Skilift-Safari im Urnerland

Walter Tresch Eine Urner Skigrösse geht auf Skisafari Der ehemalige Urner Skirennfahrer absolvierte mit seiner Frau und seinem Sohn in den vergangenen Tagen eine Tour d'Uri. 07.03.2022, 11.51 Uhr

Walter, Rita und Johnny Tresch genossen bei herrlichstem Winterwetter eine Skilift-Safari im Urnerland. Bilder: PD (Haldi, 2. März 2022)

Eine ganz besondere Tour d’Uri hat der ehemalige Urner Skirennfahrer Walter Tresch in diesen Tagen zusammen mit seiner Frau Rita und mit seinem 35-jährigen Sohn Johnny absolviert. «Es war schon längere Zeit der grosse Wunsch des jüngsten unserer vier Kinder, mindestens eine Fahrt mit jedem der im Kanton Uri betriebenen Skilifte zu erleben», erklärte Walter Tresch. So ging es für das Familientrio auf der dreitägigen Urner Skilift-Safari der Reihe nach zum Sportplausch in die Skigebiete Ratzi, Biel, Haldi, Eggberge, Brüsti, Gitschenen, Wiedenberg Bristen, Realp und auf den Gemsstock in Andermatt sowie zum Abschluss in die SkiArena Andermatt/Oberalp/Sedrun.