Wandergebiet Brüsti wird auf Vordermann gebracht Am 22. August treffen sich Mitglieder verschiedener Vereine zum zweiten Hegetag dieses Jahres auf dem Brüsti in Attinghausen, um Wanderwege instand zu stellen. 29.07.2020, 15.21 Uhr

Ausgerüstet mit Schaufeln, Rechen und Fadenmäher werden am 22. August wieder die Wanderwege verschönert. Bild: PD

(RIN) «Das Gebiet Brüsti ist ein Paradies für Wanderfreunde. Vom Familienweg bis zur alpinen Route findet Jung und Alt ihren ganz persönlichen Genuss», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde Attinghausen. Damit das so bleibe, haben sich am 27. Juni rund 36 Personen aus sieben Vereinen von Attinghausen zu einem Hegetag getroffen, um verschiedene Wanderwege im Gebiet Brüsti zu unterhalten und instand zu stellen. In kleinen Gruppen mit arbeitswilligen Helferinnen und Helfern wurde das Brüsti so tatkräftig wieder auf Vordermann gebracht.