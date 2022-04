Karfreitagswanderung von Uri und Nidwalden nach Seelisberg

Wanderung Aus Uri und Nidwalden nach Seelisberg: Die Karfreitagswanderung wird zum Friedensmarsch Am Karfreitag, 15. April, führen Paul Dubacher aus Uri und Hans Graber aus Nidwalden Wander-Pilger nach Seelisberg. Christoph Näpflin 04.04.2022, 05.00 Uhr

Ziel der Wanderung ist die Kapelle Maria zum Trost in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin (30. Oktober 2020)

Wenn am kommenden Karfreitag sich Teilnehmer aus Uri und Nidwalden auf den Weg nach Seelisberg machen, knüpfen sie an eine uralte Wander-Tradition an. Wie einst für viele Wallfahrer aus aller Herren Ländern ist die Kapelle in Seelisberg, welche aus dem Jahr 1666 stammt, das Ziel der Karfreitagswanderer vom 15. April.