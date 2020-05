War es doch eine Frauenwahl? Das sagt die Statistik der Landratswahlen in Uri Eine hohe Erfolgsquote und starke Einzelresultate weisen darauf hin, dass Frauen bei der Landratswahl im März gezielt gewählt wurden. Der Doppelte Pukelsheim hatte wenig Auswirkungen. Florian Arnold 27.05.2020, 05.00 Uhr

Der Kanton Uri hat mit der Wahl vom 8. März schweizweit alles andere als Ruhm eingefahren. Knapp 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz sind die Frauen in der Urner Politik noch immer eine Minderheit. Im Regierungsrat ist kein weibliches Mitglied mehr vertreten. Und im Landrat gehört gerade mal jeder vierte Platz einer Frau. In den 16 Gemeinden mit Kopfwahlen (Majorz) wurde gerade mal eine einzige Frau gewählt: die bisherige Verena Walker in Wassen.

Jeder vierte Sitz im Urner Landrat ist neu in Frauenhand. Bild: Corinne Glanzmann (4. Februar 2020)

Die statistische Auswertung der Landratswahlen 2020, die nun veröffentlicht wurde, lässt aber zumindest den Schluss zu, dass in Proporzgemeinden die Frauenfrage ein wichtiger Faktor war. In den Gemeinden Altdorf, Bürglen, Erstfeld und Schattdorf hatten weibliche Kandidaturen gute Karten. Denn von den 22 Kandidatinnen wurden 15 gewählt, eine Erfolgsquote von 68,2 Prozent. Jene der Männer lag bei 34,9 Prozent. «Überhaupt liegt die Erfolgsquote der Frauen in den Proporzgemeinden um über 20 Prozentpunkte höher als je zuvor», heisst es in der statistischen Auswertung.

Frauen-Persönlichkeiten bewusst gewählt

Zwar wagen die Statistiker keine Beurteilung, welchen Einfluss die Regierungsratswahlen auf das Ergebnis gehabt haben könnten. Ein vertiefter Blick auf die einzelnen Listen lässt aber doch eine Vermutung zu: So haben einige Frauen besonders gute Resultate erzielt, und dies mit der Unterstützung von anderen Listen. Diese fremden Listenstimmen lassen auf eine bewusste Bevorzugung schliessen.

Die Rangliste führt zwar der Erstfelder Walter Tresch an. Er hat 68,9 Prozent der Stimmen ausserhalb der eigenen FDP-Liste gemacht. Auf ihn folgen aber drei Frauen: Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf), Miriam Christen-Zarri (FDP, Bürglen) und Céline Huber (CVP, Altdorf). Bemerkenswert ist auch das Resultat von Dori Tarelli (FDP, Altdorf), welche den Sitz von Franz-Xaver Simmen übernimmt.

Insgesamt hatten alle drei Frauen, welche in den Proporzgemeinden für die FDP kandidierten, Erfolg. Ebenso die einzige SVP-Kandidatin in Altdorf. Bei der CVP wurden 6 von 8 Kandidatinnen gewählt, bei SP, Grünen und Gewerkschaftsbund waren es 5 von 10. Letztere halten im Landrat den höchsten Frauenanteil von über 50 Prozent.

Auch für Adrian Zurfluh, stellvertretender Kanzleidirektor, ist die Frauendiskussion im Resultat augenfällig. «Einerseits wurde sicher bewusst für die Frauen gestimmt, anderseits waren es Frauenkandidaturen, die beim Wahlvolk offensichtlich gezogen haben», so Adrian Zurfluh.

Adrian Zurfluh. Bild: Archiv UZ

SP/Grüne wären mit altem System besser gefahren

Die statistische Auswertung macht nun auch deutlich, welchen Einfluss der neue Wahlmodus Doppelter Pukelsheim in den Proporzgemeinden hatte. Auffällig dabei: Die Sitzverschiebungen zwischen den Fraktionen fanden vor allem in den Majorzgemeinden statt. In den Proporzgemeinden kam es einzig in Schattdorf zu einer Verschiebung zwischen den Fraktionen, indem eine Grüne-Kandidatin einen Sitz der SVP holte. In den übrigen drei Proporzgemeinden resultierten stabile Verhältnisse, was die Sitze angeht.

Auf ein «Pukelsheim Paradox» machen die Statistiker in Altdorf aufmerksam: «Die CVP gewinnt einen Sitz, der bei einer wie bis anhin rein auf die Gemeinde fokussierten Berechnungsmethode an SP/Grüne/Gewerkschaftsbund gegangen wäre.» Die Berechnung der Sitzanteile findet beim Doppelten Pukelsheim über sämtliche Proporzgemeinden statt. «Deshalb reicht es der CVP in Altdorf dennoch zu fünf Sitzen gegenüber der Linken, die lediglich vier Mandate gewinnt, aber im Hauptort 437 Listenstimmen mehr geholt hat als die CVP.» Ansonsten ergibt die Wahl nach dem neu eingeführten Pukelsheim-System keine Unterschiede gegenüber dem vorherigen Proporzwahlsystem. Aber: «Wäre wie bis 2016 ausgezählt worden, hätte die Fraktion SP/GP/GB in Altdorf, Erstfeld und Schattdorf ein Restmandat geholt und dadurch in drei der vier Gemeinden von Proporzglück profitiert.» Insgesamt hätte sie damit einen Sitzgewinn von zwei Sitzen verzeichnen können. Mit dem Pukelsheim-System resultierte ein Gewinn eines Mandats in den Proporzgemeinden. Damit konnte die SP/Grüne-Fraktion den Sitzverlust in der Majorzgemeinde Flüelen kompensieren und die Sitzzahl im Landrat halten. Adrian Zurfluh sagt zu den Resultaten: «Alle Mitglieder der SP/Grüne-Fraktion kommen jetzt aus den vier grossen Proporzgemeinden. Diese Gemeinden haben leicht linker gewählt.» Dafür hole die Fraktion in den 16 Majorzgemeinden keinen Sitz. «Allenfalls ist der Sitzgewinn von Eveline Lüönd als Präsidentin der Grünen Uri ein kleiner Ausläufer der grünen Welle der nationalen Wahlen vom letzten Herbst.»

Dass die Veränderungen aufgrund des neuen Wahlsystems gering seien, begrüsst er: «Es wäre nicht gut, wenn ein Systemwechsel von einem Proporz-Wahlsystem zu einem anderen riesige Effekte auslöste.» Mehr Veränderungen seien wohl darauf zurückzuführen, dass nur noch in vier Gemeinden nach Proporz gewählt wurde.

Pol-Parteien haben treuere Wähler

Pukelsheim hin oder her: Die treusten Wähler hat die SP/Grüne-Fraktion. Bei dieser wurden nur 35,8 Prozent der Wahlzettel verändert, gefolgt von der SVP (36,3). Bei der FDP wurden über die Hälfte der Wahlzettel verändert (51 Prozent) und bei der CVP 55,1 Prozent. 15 Prozent der Proporzwähler legten eine frei zusammengestellte Liste ein. Von Zusatzstimmen profitierte die CVP am meisten (30,7 Prozent), gefolgt von der SP (25,6), der SVP (22,6) und der FDP (21,1). Von den getauschten Stimmen profitiert aber die FDP mit plus 2,3 Prozent, gefolgt von CVP (+0,4). Zu den Verlierern zählten die SP (-1,1) und die SVP (-1,5). Dies liegt im Trend der vorangegangenen Wahlen.

2020 wurden 37,5 Prozent der Ratsmitglieder neu ins Parlament gewählt. Damit weist der Landrat mit 24 Neumitgliedern mehr Neulinge auf als in der Vorperiode: 2016 wurden nur 14 Landratsmitglieder neu gewählt. In den beiden Legislaturen davor wurden jedoch mit 26 beziehungsweise 30 Personen mehr Neumitglieder gewählt. Sechs Ratsmitglieder aus den Parteien CVP, FDP und SVP gehören dem Rat seit 2008 an. Alle Mitglieder der Fraktion SP/Grüne wurden erst 2016 oder später in den Rat gewählt. Das Verhältnis der Neuen zur gesamten Fraktion ergibt, dass die CVP mit 44 Prozent den grössten Anteil Neulinge hat. Die SVP erreicht 35,7 Prozent und SP/GB 33,3 Prozent. Bei der FDP liegt das Verhältnis bei 31,3 Prozent.