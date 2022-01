Forum Uri: Warteschlaufe statt Testanmeldung Ein Leserin schildert, wie schwierig es offenbar sein kann, einen Testtermin am Kantonsspital Uri zu bekommen. Anita Kempf, Altdorf 30.01.2022, 13.58 Uhr

Menschen mit Coronasymptomen werden angehalten, sich am Kantonsspital zum Test anzumelden. Dies haben wir versucht. 45 Minuten in der Warteschleife mit dem immer wiederkehrenden hörbaren Text «haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden sofort weitergeleitet». 23 Minuten Warteschleife mit demselben Text auf der parallel dazu gewählten Nummer auf dem Mobile. Nach Rückfrage auf der Hauptnummer des Kantonsspitals wurde mir erklärt, dass es diesbezüglich sehr viele Reklamationen von Anrufern hat, welche jedoch nicht beachtet werden können.

Es stellt sich mir die Frage, wie viele Testwillige zu derart langen Wartezeiten am Telefon bereit sind und dann genervt von den Klängen der Musik und den vertröstenden Worten auflegen und dann zur Arbeit, in die Schule und Vereine gehen? Mittlerweile befinde ich beim 3. Anruf bei Minute 15 in der Warteschleife!