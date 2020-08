Warum James Bond seinen Widersacher Goldfinger ausgerechnet in der Zentralschweiz jagte Obwohl die Handlung laut Drehbuchvorlage in Genf spielt, entstand ein wichtiger Teil des Bond-Filmes «Goldfinger» in Uri und Nidwalden. Regisseur Guy Hamilton begründet seine damalige Wahl in einem Brief. Lucien Rahm 19.08.2020, 17.13 Uhr

James Bonds Aston Martin DB5 vor den Pilatus-Flugzeugwerken, die für den Film mit «Auric Enterprises A.G.» – dem Namen von Goldfingers Firma – beschriftet wurden. Bild: Hans Gerber, ETH-Bildarchiv

Seinen 90. Geburtstag darf Sean Connery kommende Woche feiern. Einmal mehr darf der britische Oscar-Preisträger sein ereignisreiches Leben zelebrieren, welches einen seiner zahlreichen Höhepunkte auch der Zentralschweiz zu verdanken hat. Denn 1964 suchte Connery die Urkantone auf, um die heute bestens bekannten Szenen für den James-Bond-Film «Goldfinger» zu drehen. Das dritte Werk der Agenten-Filmreihe war an den Kinokassen noch erfolgreicher als seine beiden Vorgänger und gilt heute als einer der gelungensten Teile der Serie.

Dass dabei die beiden Zentralschweizer Kantone Uri und Nidwalden als Drehorte auserkoren wurden, ist vor allem der Optik ihrer Landschaft und bestimmter Gebäude zu verdanken. In der Buchversion des englischen Romanautors Ian Fleming spielen sich alle Handlungen, die auf Schweizer Boden stattfinden, eigentlich im Raum Genf ab. Auch auf den Bewegtbildern ist die Westschweizer Stadt kurz zu sehen – zumindest auf dem Radar-Display in Bonds Aston Martin, währenddessen sich der Wagen aber dank der Magie des Films bereits in Realp befindet.

Einzig eine Fabrik in Stans entsprach den Anforderungen

Weshalb die Filmemacher damals von Genf abwichen und stattdessen auf die Zentralschweizer Berge als Kulisse setzten, lässt sich im neuen Buch «The Goldfinger Files» von Steffen Appel und Peter Wälty erfahren. Im Vorwort zitieren die Autoren den «Goldfinger»-Regisseur Guy Hamilton, welcher seine Wahl in einem Brief an Wälty begründet hat. «Das Drehbuch sah die Aussenseite einer Schweizer Fabrik vor, pit­to­reske Strassen für die Autosequenzen, ruhigere Gebiete für die Autoverfolgungsjagden und vor allem mehrere S-Kurven für einen Doppel-Zoom-Dreh, den ich vorbereitet hatte», so Hamilton.

Zusammen mit dem Filmset-Designer Ken Adam – dieser entwarf unter anderem den bekannten «War Room» aus dem Stanley-Kubrick-Film «Dr. Strangelove» – und dem Drehort-Manager Frank Ernst ging Hamilton drei Tage lang auf Drehortsuche in der Schweiz. Nebst Genf und Neuenburg gingen die drei hierfür auch nach Gstaad, Bern, Luzern sowie Stans. An letzterem Ort wurde man schliesslich fündig. «Wir hatten unsere moderne Fabrik gefunden, isoliert und vor einem Berghang gelegen», schreibt Hamilton. Gemeint ist der Bürgenbergwald. Und vor allem habe diese Fabrik jene Einrichtung geboten, welche Ken Adam für die Innenszenen nachbauen wollte. Diese entstanden dann in einem Filmstudio in England, dessen Ausstattung somit jener der Stanser Fabrik nachempfunden war. Ausschlaggebend sei zudem das asymmetrische Schrägdach der Werkhalle gewesen, welches an den erwähnten «War Room» erinnerte. Bei der Fabrik handelte es sich bekanntlich um die Pilatus-Flugzeugwerke.

James Bond kundschaftet Goldfingers Fabrik aus. Als Kulisse dienten die Pilatus-Flugzeugwerke. Bild: Arthur Evans / EON Productions

Für den Film wurde einer Halle der Pilatus-Flugzeugwerke umbeschriftet. Bild: Pilatus-Flugzeugwerke

«Andermatt war das perfekte Zentrum»

Das Gebäude, welches im Film dann als Goldfingers Schweizer Fabrik erscheint, war also gefunden. Mit den kurvenreichen Strassen, welche das Trio auf seiner Suche geprüft hatte, war Hamilton allerdings noch nicht zufrieden. Für manche Szenen wurden zudem Nebenstrassen benötigt. Auch den Sustenpass hatte man erkundet, sich jedoch dagegen entschieden. Frank Ernst, britisch-schweizerischer Doppelbürger, erhielt den Auftrag, die Suche fortzusetzen. Dabei traf er auf den Gotthardpass und die Region Andermatt, welche letztlich für den Dreh auserkoren wurden. «Andermatt war das perfekte Zentrum für die Unterbringung der Crew, und alle Nebenstrassen, Szenerien und S-Kurven lagen in bemerkenswert kurzer Distanz», so Hamilton in seinem Brief an Buchautor Wälty. Und auch die Pilatus-Werke seien von Andermatt aus unweit entfernt gewesen.

Das Resultat des ganzen Aufwands waren schliesslich sechseinhalb Minuten, während derer die Szenen aus der Zentralschweiz im Film zu sehen sind. Der Rest der Handlung, die in der Schweiz spielt, entstand in den englischen Studios. Dennoch, so ist im Buch «The Goldfinger Files» zu lesen, seien es Kult-Szenen geworden, die heute jeder kennt.

