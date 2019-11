Quiz Was wissen Sie über Erstfeld? 20 Gemeinden, 20 Quiz: Im 20. und letzten Teil der Serie zu den Urner Gemeinden beleuchtet unsere Zeitung Erstfeld. Testen Sie Ihr Wissen über die Talgemeinde im Quiz und gewinnen Sie ein Abendessen für zwei Personen im Restaurant La Chica. Christian Tschümperlin 30.11.2019, 09.36 Uhr

Alles anzeigen

Klicken Sie sich durch die 14 Fragen und erfahren Sie am Ende das Lösungswort für den Wettbewerb – unten finden Sie den Link zum Teilnahmeformular.



Hier geht es zum Teilnahmeformular.

Teilnahmeschluss: 3. Dezember 2019.

Teilnahmebedingungen: An der Verlosung teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte Personen, ausgenommen Mitarbeitende der CH Media AG. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten für Marketingzwecke und zur Kundenpflege verwendet sowie mit anderen Daten angereichert werden dürfen. Ihre Daten können zu diesen Zwecken auch zwischen gewissen Gesellschaften der CH Media AG oder an Dienstleistungspartner weitergegeben und von diesen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter: Datenschutzerklärung