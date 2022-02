Wassen Autofahrer kollidiert mit der Leitplanke – verletzt sich dabei aber nicht Vor der Galerie Pfaffensprung hat am Montag ein Lenker nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. 01.02.2022, 15.56 Uhr

Der Selbstunfall ist kurz vor der Galerie Pfaffensprung passiert. Bild: PD

Am Montag, 31. Januar, kam es gegen 16 Uhr kurz vor der Galerie Pfaffensprung in Wassen zu einem Unfall. Ein Autofahrer, der auf der A2 in Richtung Norden unterwegs war, verlor nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Leitplanke.