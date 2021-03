Wassen Brand in Ferienhaus endet glimpflich Im Ortsteil Meien brannte am Samstag beinahe ein Ferienhaus ab. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. 20.03.2021, 13.33 Uhr

Die Holzkonstruktion hinter dem rissigen Kachelofen musste entfernt werden. Bild: Kantonspolizei Uri.

(dvm) Am Samstagmorgen kurz vor 7.30 Uhr kam es in einem Ferienhaus bei Meien zu einem Brand im Küchenbereich, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Bewohner hatten gegen 5.30 Uhr den Kachelofen im Ferienhaus eingeheizt. Risse im gemauerten Kamin des Kachelofens führten dazu, dass die dahinterliegende Holzkonstruktion Feuer fing und in der Folge das ganze Ferienhaus voll mit Rauch war.