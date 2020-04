Wassen: Waldstück gerät in Brand Die Flammen einer Feuerstelle breiteten sich in einem Waldstück aus. Die Feuerwehr Wassen und die Stützpunktfeuerwehr Göschenen löschten schliesslich erfolgreich. 06.04.2020, 18.06 Uhr

Durch ein Grillfeuer geriet ein Waldstück in Brand. Bild. PD/Kantonspolizei Uri

(zf) Am Sonntag, 5. April, ist am späteren Nachmittag ein Waldstück in Wassen in Brand geraten. Zwei Personen hatten im Bereich Meienschanz (oberhalb des Deporter Tunnels) bei einer Feuerstelle ein Feuer entfacht. Von dort aus breiteten sich die Flammen im Waldstück aus, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung beschreibt. Kurz nach 16.30 ging bei dieser die Meldung ein.