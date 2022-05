Uri: Der beste Jagdschütze ist 90 Jahre alt

Wassen Der beste Jagdschütze ist 90 Jahre alt Kameradschaft und Geselligkeit standen im Mittelpunkt des Freundschaftsschiessens Grün Bruch. Alle Schützinnen und Schützen wurden mit einem Einheitspreis belohnt. Georg Epp 11.05.2022, 18.20 Uhr

Sie freuten sich über ein gelungenes Freundschafsschiessen: (von links) Organisator Max Baumann, Lilo Schwarz, die beste Dame, Sieger Franz Emmenegger und der drittplatzierte Mario Gisler. Es fehlt der zweitplatzierte Konrad Portmann. Bild: PD

Ende 2020 wurde der Verein Der Grüne Bruch Uri aufgelöst, die Freundschaften unter den Jagdschützen sind aber geblieben. Dies animierte Max Baumann, der als letzter Präsident amtete, weiterhin das Freundschaftsschiessen zu organisieren. Am vergangenen Samstag, 7. Mai, war es wieder so weit. In friedlichem Wettkampf bewiesen 29 Jagdschützinnen und Jagdschützen aus Bern, Entlebuch, Engelberg und Uri ihr Können im Kugelprogramm mit fünf Schüssen auf die Gamsscheibe in 10er-Wertung und im schwierigeren Schrotprogramm mit zehn Schüssen auf dreiteiligen Kipphasen.