Felsbrocken kracht auf Sustenstrasse – Autofahrer schwer verletzt

Wassen Felsbrocken trifft Auto auf dem Sustenpass – Lenker schwer verletzt, Sustenstrasse bis auf Weiteres gesperrt Das starke Gewitter vom Montagnachmittag hatte auf dem Sustenpass dramatische Folgen: Ein Gesteinsbrocken löste sich und krachte in ein Auto. Der Lenker ist schwer verletzt. 04.07.2022, 20.14 Uhr

Aufgrund eines starken Gewitters löste sich auf dem Sustenpass rund 2 Kubikmeter Gestein von der Felswand und prallte aus 20 Meter Höhe auf die Sustenstrasse. Dabei wurde ein in Richtung Sustenpass fahrendes Auto im Bereich der Frontscheibe und des Schiebedachs getroffen.

Der Gesteinsbrocken krachte in die Windschutzscheibe des Autos. Bild: Urner Polizei (Sustenpass, 4. Juli 2022)

In dem Auto mit Berner Kontrollschildern sassen zwei Personen: Der 52-jährige Lenker wurde dabei erheblich verletzt und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen werden, wie die Urner Polizei am Montagabend mitteilt. Der Unfall passierte gegen 14.30 Uhr im Bereich «Rässegg».

Am Personenwagen entstand ein Schaden von rund 7’000 Franken. Die Höhe der Schäden an der Fahrbahn können gemäss Polizeiangaben noch nicht beziffert werden.

Sustenstrasse bis auf Weiteres gesperrt

Die Sustenstrasse ist nun aus Sicherheitsgründen im Felssturzbereich bis auf weiteres gesperrt. Sie ist jedoch auf der Urnerseite bis Sustenbrüggli sowie von der Bernerseite bis zum Sustenpass befahrbar. Die entsprechende Verkehrsmeldung wurde abgesetzt. Wie es mit der Sperrung weitergeht, werde die Baudirektion morgen Dienstag, 5. Juli 2022 und 10 Uhr neu beurteilen.

Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst Uri, die Baudirektion, ein privates Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri. (stg)