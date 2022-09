Wassen Frau muss nach Verkehrsunfall ins Spital geflogen werden Am Sonntagmittag ist es auf dem Weg vom Sustenpass nach Wassen zu einer Kollision gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken. 12.09.2022, 14.00 Uhr

Am Sonntagmittag um zirka 12.15 Uhr ist es laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke vom Sustenpass in Richtung Wassen gekommen, wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei seien zwei Autos mit Luzerner Kontrollschildern und ein Töff mit Walliser Kontrollschild gefahren, wobei der Töff zu hinterst fuhr.