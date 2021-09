Wassen Italienische Bedürfnisse führten zur Idee einer Grotte Die Mariengrotte Schanz in Wassen besteht seit 100 Jahren. Zum Jubiläum wurde nun eine Feier abgehalten. Georg Epp 06.09.2021, 10.32 Uhr

Genau vor 100 Jahren, am 4. September 1921, wurde die Mariengrotte Schanz an der alten Sustenstrasse oberhalb von Wassen eingeweiht. Um den Fortbestand der Grotte zu sichern, wurde am 30. Oktober 2019 die Interessengemeinschaft Mariengrotte Schanz Wassen gegründet. Ein erstes Fest feierte man im vergangenen Jahr, als die altersschwache Marienstatue durch eine neue Variante aus dem Inventar der Kirchengemeinde Wassen ersetzt wurde. Am Samstag freute sich nun Iwan Stampfli, Präsident der IG, 40 Mitglieder und Gäste zur 100-Jahr-Jubiläumsfeier beim Ferienhaus Schanz begrüssen zu können. Als stiller Ort lockt die Mariengrotte seit vielen Jahren Pilger für besinnliche Momente an. In einer kleinen Andacht richtete Pastoralassistentin Andrea Meyer ein paar Worte an die Anwesenden. «Dieser Wallfahrtsort ist es Wert, besinnliche Gedanken auszutauschen. Maria ist eine Vertrauensperson, sie ist immer nahe bei den Menschen.»

Der Vorstand der Interessengemeinschaft (von links): Kobi Zgraggen Maria Baumann, Bruno Fuchs und Iwan Stampfli. Bild: Georg Epp (Wassen, 3. September 2021)

Bruno Fuchs-Regli, Leiter des Ferienhauses Schanz, blickte anschliessend auf die 100-jährige Geschichte der Grotte zurück. Im Jahre 1913 eröffnete die Firma Regli und Loretz den Steinbruch «Gotthard Granit Brüche» in der Schanz. 1914 erbaute Josef Regli das grosse Schanzhaus einerseits als Arbeiterunterkunft und andererseits als Wohnung für seine Familie. Offenbar vermissten die zahlreichen italienischen Steinhauer zu jener Zeit aber einen besinnlichen Ort in der Schanz. So entstand die Idee, eine Mariengrotte zu errichten. Der Steinbruch wurde von 1912 bis 1938 durch den Schwager von Josef Regli-Loretz, Karl Loretz-Gamma, betrieben, Mitte der 1940er-Jahre dann aber eingestellt. 1938 kaufte Julius Regli-Epp (Sohn von Josef Regli-Loretz) die Schanz und zog mit seiner Frau dorthin. Heidi Fuchs-Regli und ihre zwei Schwestern wurden auf der Schanz geboren und sind dort aufgewachsen.

Für die Arbeiter im Steinbruch wurde die Grotte zu einem wichtigen Ort. Nach und nach entdeckten dann auch die Wassner die Grotte für sich. Bis in die 1980er-Jahre kümmerten sich die jeweiligen Eigentümer der Schanz um die Mariengrotte, danach Personen aus dem Dorf, zuletzt Martha Zgraggen-Baumann. Zweimal liess die Familie Regli die Mariengrotte restaurieren. Im Jahr 1979 wurde das Schanzhaus von den Nachkommen Julius Reglis zum Lagerhaus umgebaut.

Ein Apéro, das Musikantentrio Echo vom Susten mit Erich Baumann, Beat Baumann und Mario Arnold sowie angeregte Gespräche bereicherten die Jubiläumsfeier. Zum Schluss bedankte sich Iwan Stampfli bei allen guten Geistern der Grotte, speziell beim Leiterpaar des Ferienhauses, Bruno und Heidi Fuchs-Regli, für die Bewirtung.