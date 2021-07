Kein Dorffest zum traditionellen Alpabzug in Wassen

Wassen Kein Dorffest zum traditionellen Alpabzug Jährlich besuchen rund 2000 Menschen das Älpler- und Dorffest. Dieses Jahr kann, wegen Corona, keine Feier stattfinden. 09.07.2021, 14.26 Uhr

Das traditionelle grosse Älpler- und Dorffest mit Alpabfahrt und viel Folklore in Wassen fällt auch in diesem Jahr den Coronamassnahmen zum Opfer, schreibt das Organisationskomitee des Alpabzuges in einer Mitteilung.