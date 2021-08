Auffahrunfall fordert einen Verletzten auf der A2

Wassen Lenker verletzt sich nach Auffahrunfall auf der A2 Ein herannahender Lenker bemerkte ein Bremsmanöver zu spät und krachte in das Heck des vorderen Personenwagens. 31.08.2021, 17.39 Uhr

Ein Auffahrunfall ereignete sich in den früheren Morgenstunden vom Dienstag, 31. August. Gegen 02.45 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Aufgrund einer Baustelle im Bereich des Naxbergtunnels beabsichtigte der Lenker auf die Überholspur zu wechseln und bremste seinen PW ab. Diese Situation erkannte der herannahende Lenker eines Personenwagens mit französischen Kontrollschildern zu spät und kollidierte mit dem Heck des deutschen Personenwagens, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung festhält.