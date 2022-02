Unfall auf A2: Lieferwagen kollidiert mit Signalisationsanhänger

Wassen Lieferwagen kollidiert mit einem Signalisationsanhänger auf der A2 Kurz vor der Autobahnausfahrt Wassen ist am Donnerstag ein Signalisationsanhänger beschädigt worden: Ein Lieferwagen ist hineingeprallt. 04.02.2022, 14.49 Uhr

Der Signalisationsanhänger kurz vor der Ausfahrt in Wassen. Bild: PD

Am Donnerstag, 3. Februar, ist in Wassen kurz vor 14 Uhr ein Lieferwagen mit italienischen Nummernschildern in einen Signalisationsanhänger eines Lastwagens gefahren. Dieser habe sich wegen einer Baustelle kurz vor der A2-Ausfahrt in Wassen auf der Normalspur in Richtung Nord befunden.