Wassen: Bewohnende des Seniorenzentrums wurden in Kirche gebracht

Wassen Ein leichter Weg für Junge, ein unvergesslicher für Betagte – Wassner Senioren dürfen ihre Kirche nochmals besuchen Am Sonntag hatte die berühmte Kirche in Wassen hohen Besuch. Rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums Wassen wurden im Rahmen des 40-Jahre-Jubiläums auf den Hügel transportiert, um dort der Chilbi-Messe beiwohnen zu können. Viele von ihnen waren zu Tränen gerührt.

Gute vier Minuten Fussweg liegen zwischen dem Seniorenzentrum Wassen und der örtlichen Kirche. Für gesunde, junge Beine ist es ein Leichtes, das Gotteshaus auf dem Hügel zu betreten. Ganz anders für die Seniorinnen und Senioren, die diesen Sonntag der Chilbi-Messe in der berühmten Kirche beiwohnen durften. Damit dies möglich wurde, brauchte es einiges.

Freiwillige Helfer der Kantonspolizei Uri und derer Angehörige brachten die Seniorinnen und Senioren hoch in die Kirche. Bild: Kristina Gysi (Wassen, 17. Oktober 2021)

Die Sonne wirft gerade ihre ersten Strahlen auf die umliegenden Berggipfel, als hinter dem Seniorenzentrum ein erster Rollstuhl die temporär gebaute Rampe befährt. Etwa 30 weitere werden folgen. Das Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterszentrums im Rahmen des 40-Jahre-Jubiläums eine Freude zu machen. So sollen die betagten Menschen noch einmal die Möglichkeit haben, die Wassner Kirche von innen zu sehen.

Einige mussten weinen

Begonnen hat alles mit der neuen Geschäftsführerin des Seniorenzentrums. Simone Imhof trat ihre Stelle im Mai dieses Jahres an. Sie wolle einen Umschwung ins Altersheim bringen, innovativ sein und etwas wagen, sagte sie damals. Auch erwähnte sie, wie schön es wäre, die Bewohnerinnen und Bewohner eines Tages in der Kirche statt im Speisesaal bei der Messe zu sehen.

Imhof ist keine Frau der leeren Worte. Am Chilbi-Sonntag steht sie vor den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich Zeit nehmen, den betagten Menschen den Hügel zur Kirche hoch zu helfen. «Als wir von der Idee erzählten, hatten einige der Bewohnerinnen und Bewohner Tränen in den Augen», sagt sie. «So kann man sich vorstellen, was diese Aktion für sie bedeutet.» Und wie so oft ist die 38-Jährige auch für einen Witz aufgelegt: «Das wäre, als dürfte ich mit 90 Jahren noch einmal das Shoppi Tivoli in Spreitenbach besuchen.»

Zu zweit geht es leichter: Das Hochschieben brauchte einiges an Muskelkraft. Bild: Kristina Gysi (Wassen, 17. Oktober 2021)

Ab 9.30 Uhr ist es schliesslich so weit. Ein Rollstuhl nach dem anderen befährt die provisorische Rampe, die der Hauswart einige Tage zuvor aus Paletten und Gittern gezimmert hat. Die Seniorinnen und Senioren werden von freiwilligen Helfenden der Kantonspolizei Uri und von deren Angehörigen den gewundenen, schmalen Weg zur Kirche hochgeschoben. Jene, die noch mögen, gehen begleitet zu Fuss. Sie alle haben das gleiche Ziel: den läutenden Glocken im Kirchturm endlich wieder – oder gar zum letzten Mal – so nahe wie möglich zu kommen.

Pfarrers Stimme hallt in der Kirche schöner

Die Messe ist heiter, der Pfarrer wird von einem dreiköpfigen Jodlerchor begleitet. Eine von ihnen ist die Pflegedienstleiterin des Seniorenzentrums. Es wird gemeinsam gesungen und gebetet. Hie und da sinkt ein schwerer Kopf auf die Brust, nur um kurz darauf durch einen Ton aus dem Handörgeli wieder in die Höhe zu schnellen. Man blickt in zufriedene und verträumte Gesichter, sieht Augen, die genüsslich die prunkvollen Verzierungen der Kirchenwände abtasten, und Ohren, die gespannt den Worten des Pfarrers lauschen, die hier so anders hallen als unten im Speisesaal des Altersheims.

Wieder einmal in einer Kirche einer Messe beizuwohnen, war für die Besucherinnen und Besucher ein grosses Geschenk. Bild: Kristina Gysi (Wassen, 17. Oktober 2021)

Ein Jodlerchor begleitete die Messe musikalisch. Der Besuch der Kirche war ein Geschenk.

Nach rund einer Stunde ist die Messe zu Ende. Der Weg nach unten wird rückwärts gemacht, da es so einfacher ist mit dem Rollstuhl. «Es war wunderbar», sagt ein Bewohner, seine Augen sind feucht, die Unterlippe zittert. Auch bei den anderen Besucherinnen und Besuchern zeigt sich die Freude weniger in Worten denn in Tränen auf den Wangen und einem Leuchten in den Augen. Schliesslich haben viele von ihnen nicht damit gerechnet, die «Chilä vo Wassä» in ihrem Leben noch einmal betreten zu können. Der 40. Geburtstag des Seniorenzentrums hat das jedoch möglich gemacht.