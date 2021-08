Wassen Töfffahrer kollidiert beim Überholen mit Auto Bei einem Verkehrsunfall auf der Sustenstrasse verletzte sich ein Töfffahrer erheblich. Er wurde von der Rega ins Spital geflogen. 06.08.2021, 15.15 Uhr

Ein Zürcher Töfffahrer war am Freitag kurz vor 10.45 Uhr auf der Sustenstrasse in Richtung Sustenpass unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lenker eines Lieferwagens mit Urner Kontrollschildern. Beim Abzweiger Färnigen beabsichtigte der Lenker des Lieferwagens links abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt setzte der Töff zum Überholen an und kollidierte laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri mit dem abbiegenden Lieferwagen.