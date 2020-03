Wassen: Person verletzt sich bei Selbstunfall Auf der Sustenstrasse kam ein Auto ins Rutschen. Eine Lenkerin verletze sich leicht. 08.03.2020, 12.48 Uhr

Ein Bild des Unfallautos von Wassen. Bild: Kantonspolizei Uri

(pd/zf) Am Samstagmorgen, 7. März 2020, kurz nach 8 Uhr, kam es in Wassen zu einem Unfall. Ein Personenwagen mit Urner Kontrollschildern war auf der Sustenpassstrasse von Meien Richtung Wassen unterwegs. Nach dem Tunnel Deporter kam der Personenwagen ins Rutschen und kollidierte mit den dortigen Verkehrseinrichtungen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.