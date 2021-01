Wassen Schluss mit «Naturafarm»: Jetzt muss Andreas Baumann aus Meien sein Kalbfleisch unter Wert verkaufen Coop hat das Kalbfleisch Ende 2020 aus dem Naturafarm-Programm gestrichen. Deshalb muss Bauer Andreas Baumann sein Fleisch nun unter Wert verkaufen, obwohl er tierfreundlich produziert. Dabei hatte er extra fürs Label seinen Stall ausgebaut. Anian Heierli 12.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz Ärger ein Lächeln auf den Lippen: Bauer Baumann verkauft sein umweltfreundlich produziertes Kalbfleisch heute unter Wert. Bild: Anian Heierli (Wassen, 7. Januar 2021)

Seine Investitionen in den Stall sind nur ein Teilerfolg. «Meine Kälber haben es heute schöner als noch vor vier Jahren», sagt Landwirt Andreas Baumann aus Meien. «Die Tiere sind zufrieden.» Er selbst ist dagegen weniger zufrieden. Denn aktuell rechnet sich sein neuer Auslauf finanziell nicht wie erwartet.

Bis Ende 2020 produzierte Baumann Mastkälber für das Naturafarm-Programm von Coop. Doch Anfang des Jahres hat der Grossverteiler das Kalbfleisch aus dem Label genommen. Die Aktion war zwar angekündigt. Aus Sicht des Urner Landwirts aber äusserst kurzfristig. Dass er nun sein umweltfreundlich produziertes Kalbfleisch günstiger verkaufen muss als bisher, trifft ihn finanziell empfindlich. Wie kam es so weit?

Kräftig ins Tierwohl investiert

Baumann bewirtschaftet einen mittelgrossen Betrieb mit 21 Hektaren Land, rund 40 Mutterschafen, 10 Milchkühen, 6 Kühen zur Aufzucht und jährlich 25 bis 30 Kälbern für die Mast. Für ebendiese Kälber baut er 2017 den Stall aus, um ins Naturafarm-Programm zu kommen. Baumann sagt:

«Ich wollte das Tierwohl verbessern und logischerweise einen Mehrwert herausholen.»

Und ergänzt: «Coop sagte mir damals noch, das Label würde bei den Kunden ankommen und man wolle daran festhalten.» Also nimmt er rund 35'000 Franken in die Hand und investiert. Er baut einen Auslauf, den die Kälber das ganze Jahr über nutzen können. Zusätzlich vergrössert er den Stall mit weiträumigen Boxen.

Familie packte mit an

Das Meiste erledigt Baumann in Eigenarbeit: Etwa die Pläne, den Aushub, die Verschalung und das Betonieren. Seine Familie greift ihm dabei unter die Arme. Er erhält unter anderem Unterstützung von seinem Schwiegervater, der ein kleines Bagger-Unternehmen führt.

Die Teamarbeit ist erfolgreich. Das Projekt wird noch 2017 fertig. Der Schweizer Tierschutz freut sich über den neuen Stall. Die Abnahme plus die zweimal jährlichen Kontrollen funktionieren anstandslos. Dementsprechend wird die Produktion von Baumann Anfang 2018 ins Naturafarm-Label aufgenommen. Nun erhält er bis zu zwei Franken mehr aufs Kilo Kalbfleisch.

Zumindest für die Kälber rechnet sich die Investition. Sie können raus, wann immer sie wollen. Bild: Anian Heierli (Wassen, 7. Januar 2021)

Ernüchterung nach nur drei Monaten

Doch bereits Ende 2018 folgt die Ernüchterung. Coop teilt mit, dass Kalbfleisch künftig aus dem Naturafarm-Programm gestrichen wird. Grund: Der Absatz sei rückläufig. Auf die Frage, was er damals empfunden hat, sagt Baumann nach reiflicher Überlegung:

«Ich ahnte, dass das Label keine 30 Jahre mehr existiert. Trotzdem war ich enttäuscht.»

Er sagt: «Überrascht war ich dagegen nicht wirklich. Erfahrungsgemäss interessieren sich Grossverteiler wenig für das Schicksal einzelner Bergbauern.» Das dürfe man schon so sagen.

Noch zwei Jahre lief das Programm weiter. Bis Baumann am 28. Dezember 2020 das letzte Mal für Naturafarm liefern konnte. Heute verkauft er sein Fleisch zum marktüblichen Standardpreis, dem sogenannten «Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch». Pro Kilo erhält er aktuell 14,40 Franken. Das sind rund 1,70 Franken weniger als früher bei Naturafarm. Wobei gesagt werden muss, dass die Marktpreise saisonalen Schwankungen unterliegen.

Bauer Baumann betonierte in Eigenarbeit. Das Ergebnis lässt sich sehen: Die neuen Boxen bieten den Tieren viel Platz. Bild: Anian Heierli (Wassen, 7. Januar 2021)

Was nach wenig klingt, rechnet sich aber. Ein Kalb wiegt nach dem Schlachten rund 130 Kilo. Ohne Naturafarm-Programm resultiert daraus für Baumann ein Verlust von gut 200 Franken pro Tier. Bei 25 bis 30 Kälbern jährlich macht das ein Minus von 5000 bis 6000 Franken. «Als Bergbauernfamilie merkt man das natürlich im Portemonnaie», so Baumann.

Und Corona erschwert den Absatz zusätzlich. Die Restaurants sind geschlossen. Entsprechend kauft die Gastronomie deutlich weniger Fleisch.

«Beim Label eines Grossverteilers ist der Absatz dagegen sicher, da die Fleischtheke im Geschäft geöffnet ist».

Nun versucht Baumann, in ein neues Programm zu kommen. So befindet sich Baumanns Betrieb auf der Warteliste von IP-Suisse, einem Label, das eng mit der Migros zusammenarbeitet.

«Ob und wann ich aufgenommen werde, kann ich momentan nicht sagen», so der Landwirt. Eine weitere Option wäre das Label Suisse Quality Veal vom Bauernverband, das sich aber an Gastronomen richtet. Ohnehin zahlen beide Labels etwas weniger als Naturafarm. Und ein Umrüsten auf einen Bio-Betrieb kommt für Baumann derzeit nicht in Frage. Denn das würde weitere Investitionskosten verursachen, vor allem aber höhere jährliche Betriebskosten. Abschliessend sagt der Meientaler Landwirt:

«Ich bin nicht der einzige Kalbfleischproduzent in der Urschweiz, der sich in dieser ärgerlichen Situation befindet. Ich weiss von Kollegen, die ebenfalls für Naturafarm produzierten.»

Coop: «Nachfrage ist um 20 Prozent gesunken»

Auf Anfrage zeigt der Grossverteiler Coop Verständnis für Baumanns Situation. Er erklärt aber gleichzeitig, weshalb Kalbfleisch aus dem Naturafarm-Programm gestrichen wurde: «Die Nachfrage nach Kalbfleisch hat seit 2010 um 20 Prozent abgenommen. Wir mussten die Produktion der Nachfrage anpassen.» Deshalb konzentriert sich Coop künftig auf das tierfreundlichere Label Natura-Veal. Doch dafür braucht es eine Mutterkuhhaltung, die Baumann nicht betreibt.

Laut Coop erfolgte die Info über die Einstellung des Naturafarm-Programms Ende 2018 frühzeitig mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren. «Grundsätzlich stehen wir in engem Austausch mit unseren Produzenten und suchen gemeinsam nach Lösungen.»