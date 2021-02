Wasserkraft «Völlige Kehrtwende»: Urner Landräte zweifeln an Lucendro-Strategie der Regierung Mit dem Heimfall des Speicherkraftwerks Lucendro eröffnen sich für den Kanton Uri neue Chancen. Doch zwei Landräte trauen der aktuellen Strategie des Regierungsrates nicht. Christian Tschümperlin 03.02.2021, 19.24 Uhr

Stausee Lucendro, San Gottardo, September 2011 Speicherkraftwerk Lucendro

Der Landrat soll in einer der kommenden Sessionen einen Vorentscheid des Regierungsrates zur Konzessionsvergabe des Kraftwerks Lucendro absegnen. Das Speicherkraftwerk Lucendro steht zwar auf Tessiner Boden, das Wasser stammt jedoch zu 55 Prozent aus Urner Gewässern.

2013 beschlossen Uri und Tessin, den Heimfall für das Kraftwerk Lucendro und eine gemeinsame Nutzung anzustreben (unsere Zeitung berichtete). Doch die aktuelle Strategie des Regierungsrates stösst den Landräten Jolanda Joos aus Bürglen und Sylvia Läubli Ziegler aus Erstfeld von der Fraktion SP/Grüne sauer auf. Sie haben deshalb am Mittwoch eine Interpellation eingereicht.

Heimfall löst Kontroverse aus

Seine aktuelle Strategie beschreibt der Regierungsrat im Bericht vom 26. Januar 2021: «Mit dem Heimfall des Kraftwerks Lucendro Ende 2024 eröffnet sich dem Kanton Uri die Gelegenheit, eine zusätzliche Beteiligung am EWA einzufordern. Im Gegenzug erhält das EWA die Lucendro-Konzession und / oder eine Beteiligung am geplanten Partnerwerk Lucendro.»

In ihrer Interpellation verweisen die Landräte auf unterschiedliche Strategien des Regierungsrates aus dem Jahr 2015, die der Landrat zustimmend zur Kenntnis genommen hatte. Aus dem Bericht von damals gehe hervor, dass eine Strategie mit Erhöhung der Bezugsrechte beziehungsweise Eigennutzung der Wasserrechte durch den Kanton in der Risiko- und Ertragsbewertung besser abschneide, als die nun eingeschlagene Strategie mit Erhöhung der Beteiligung am EWA. Für die «völlige Kehrtwende» haben die Landräte kein Verständnis.

Mehrheitsbeteiligung sei unrealistisch

«Besonders teuer und riskant ist gemäss Berichten aus dem Jahre 2015 die Strategie mit einer Minderheitsbeteiligung am EWA», schreiben die Landräte. Gemäss aktuellem Bericht will der Kanton seine Beteiligung am EWA schrittweise auf eine Mehrheitsbeteiligung ausbauen. Heute liegt der kantonale Anteil bei 29 Prozent.

Die Landräte jedoch glauben nicht, dass es realistisch ist, eine Mehrheitsbeteiligung des Kantons am EWA zu erreichen. Dies, weil beispielsweise bei der Vergabe der Anteile aus den SBB-Kraftwerken an das EWA nur weitere sechs Prozent an EWA-Aktien erworben werden könnten. Es sei maximal eine Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent möglich, schätzen die beiden Landräte.

Jolanda Joos und Sylvia Läubli Ziegler vermuten, dass dem Regierungsrat am Wohlergehen des EWA mehr gelegen sei als an jenem des Kantons. Das EWA gehört gemäss Interpellation zu 62 Prozent der CKW und damit der Axpo, also den Nordostschweizer Kantonen. «Anstelle des Kantons Tessin, wie dies im Bericht des Regierungsrates beklagt wird, profitieren dann die Nordostschweizer Kantone», heisst es.

Viele Fragen sind bei der Fraktion SP/Grüne offen

Damit der Kanton Uri die Wasserrechte zu seinen Gunsten nutzen kann, müsse er die Aktienmehrheit am EWA übernehmen, fordern die Landräte. Oder anderenfalls sich mit Partnerwerken zur Nutzung der Wasserkraft zusammenschliessen können. Die Fraktion der SP und der Grünen stellt daher unter anderem folgende Fragen an den Regierungsrat: