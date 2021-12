Kurt Zgraggen wird Geschäftsführer der Schweizer Berghilfe

Wechsel bei Stiftung Kurt Zgraggen wird Geschäftsführer der Berghilfe Der in Uri aufgewachsene Kurt Zgraggen tritt die Nachfolge von Regula Straub an, welche die Stiftung zehn Jahre lang geprägt hat. 2020 hat die Berghilfe 670 Projekte unterstützt und 34 Millionen Franken Spenden gesammelt. 28.12.2021, 17.10 Uhr

Regula Straub übergibt die Geschäftsführung der Schweizer Berghilfe an Kurt Zgraggen. Der neue Geschäftsführer hat Urner Wurzeln und ist in Erstfeld aufgewachsen. Bild: PD

Auf Ende Jahr geht Regula Straub in den Ruhestand und übergibt Kurt Zgraggen die Verantwortung für die rein spendenfinanzierte Stiftung. Die Nachfolgeregelung wurde langfristig geplant. Bereits vor zwei Jahren wurde Kurt Zgraggen, der zuvor bereits mehr als 13 Jahre in der Geschäftsleitung Einsitz hatte, zum Co-Geschäftsführer ernannt. Damit konnte er sich kontinuierlich in seine zukünftigen Aufgaben einarbeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Regula Straub hatte ihr Amt während gut zehn Jahren inne. «Die Schweizer Berghilfe hat sich während ihrer Amtszeit sehr gut entwickelt», wird Stiftungsratspräsident Willy Gehriger in der Mitteilung zitiert. 2010 sammelte die Stiftung 25 Millionen Franken Spenden und unterstützte knapp 500 Projekte im Berggebiet. 2020 waren es 34 Millionen Franken und 670 Projekte. Doch die nackten Zahlen zeigen nur einen Teil der Entwicklung. Vor allem bei der Digitalisierung habe die Organisation einen grossen Schritt gemacht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Bisher die Abteilung Projekte und Partnerschaften geleitet

Der zweite grosse Wandel sei der Weg von der reinen «Bergbauernhilfe» hin zur Organisation gewesen, die in allen Bereichen unterstütze, welche Arbeitsplätze in den Bergregionen und so ein lebendiges Berggebiet versprechen. Daran hatte Kurt Zgraggen einen genauso grossen Anteil. Schliesslich leitete er in seiner bisherigen Zeit bei der Berghilfe die Abteilung Projekte und Partnerschaften, welche für die Mittelvergabe zuständig ist. Diese Aufgabe hat nun das neue Geschäftsleitungsmitglied Beatrice Zanella übernommen. Daneben komplettieren Dominik Roos, Leiter Finanzen und Administration, sowie Ivo Torelli, Leiter Fundraising und Kommunikation, weiterhin die Geschäftsleitung.

Die Schweizer Berghilfe ist eine ausschliesslich durch Spenden finanzierte Stiftung und hat das Ziel, die Existenzgrundlagen und Lebensbedingungen der Schweizer Bergbevölkerung zu verbessern. Die Unterstützung trägt dazu bei, der Abwanderung aus dem Berggebiet entgegenzuwirken. Die Unterstützung der Schweizer Berghilfe löst ein Mehrfaches an Investitionen aus, die primär beim lokalen Gewerbe Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen. (MZ)