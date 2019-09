Am Samstag, 7. September, findet das Red Bull Alpenbrevet 2019 statt. Daher muss die Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental für den Start zwischen 10 und 11 Uhr gesperrt werden.

Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental wird am Samstag für kurze Zeit gesperrt

Am Samstag, 7. September, findet das Red Bull Alpenbrevet 2019 statt. Daher muss die Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental für den Start zwischen 10 und 11 Uhr gesperrt werden.

Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental wird am Samstag für kurze Zeit gesperrt

Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental wird am Samstag für kurze Zeit gesperrt Am Samstag, 7. September, findet das Red Bull Alpenbrevet 2019 statt. Daher muss die Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental für den Start zwischen 10 und 11 Uhr gesperrt werden.

(fmü) Beim Alpenbrevet 2019 handelt es sich um eine rund 120 Kilometer lange Töfflifahrt durch die Schweizer Alpen. Die diesjährige Strecke führt von Andermatt via Furkapass ins Wallis. Anschliessend über den Grimselpass in den Kanton Bern. Von dort über den Sustenpass zurück nach Uri, wo das Ziel in Andermatt liegt. Das Teilnehmerfeld umfasst rund 1'600 Personen.

Damit das Alpenbrevet gefahrlos durchgeführt werden kann, muss mit kurzzeitigen Strassensperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Das schreibt die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Am Samstag, 7. September, müsse daher die Kantonsstrasse zwischen Andermatt und Hospental für den Start zwischen 10 und 11 Uhr kurzzeitig gesperrt werden. Nach der Durchfahrt sämtlicher Teilnehmenden könne die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Während des gesamten Tages muss mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Zeitverzögerungen sowie Verkehrsbehinderungen auf den erwähnten Alpenpässen gerechnet werden.

Empfehlungen für den Reiseverkehr

Die Polizei schreibt in der Mitteilung, dass man die Verkehrsmeldungen hören und sich an die Mitteilungen der Polizei und der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz halten soll. Zudem seien die örtlichen Signalisationen zu beachten und den Weisungen der Verkehrsdienste sowie der Polizei Folge zu leisten.