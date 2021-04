Uri Wegen Corona: Die Feuerwehrleute kommen aus der Übung Die Feuerwehr muss auch in der Pandemie ausrücken – trotz ausgefallener Übungen und Proben. Matthias Piazza 16.04.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Autotransporter überschlägt sich auf der A2 in Seedorf.

Video: Silvy Kohler / BRK News

Ein Mehrfamilienhaus gerät in Altdorf in Vollbrand: Es sind zwei Ereignisse, die die Stützpunktfeuerwehr Altdorf zu Beginn des Jahres meisterte – am selben Tag. Zu Recht erwartet die Bevölkerung, dass die Feuerwehr jederzeit einsatzbereit ist.

Video: Leserreporter

Doch Corona macht auch ihr das Leben schwer. Sechsmal im Jahr probt das gesamte Korps mit seinen gut 120 Feuerwehrangehörigen. Dazu kommen gegen 100 Proben verschiedener Abteilungen – normalerweise.

Doch die Pandemie brachte den Feuerwehrbetrieb, abgesehen von den Ernsteinsätzen, fast vollständig zum Erliegen. «Zwischen Frühling und Herbst des vergangenen Jahres waren sämtliche Kurse und Proben gestrichen», sagt Max Albert, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Altdorf. Dies sei nicht ohne Folgen geblieben. «Man merkt es bei Einsätzen, dass die Abläufe nicht mehr so eingespielt sind, dass die Routine fehlt. Dies ist vor allem für Feuerwehrleute mit Führungsfunktionen ein Problem. Ihnen fehlten die kantonalen Kurse für Gruppenführer und Offiziere.» Auch bei den jüngeren Leuten, die neu bei der Feuerwehr seien, fehlte naturgemäss die Erfahrung und Routine. Sie hätten nach dem kantonalen Einführungskurs bisher nur eine von sechs Proben besuchen können. «Milizorganisationen wie die Urner Feuerwehren machen das Feuerwehrhandwerk ja nicht täglich und müssen es darum regelmässig üben, um à jour zu bleiben. Das merke ich auch bei mir mit meinen 23 Dienstjahren», sagt Max Albert.



Max Albert, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf 29. Januar 2021)

Umso dankbarer sei man, dass Anfang Jahr das Ausbildungsprogramm wieder aufgenommen wurde. Nun versuche man, abgesagte Anlässe, die dem Verinnerlichen des Feuerwehrhandwerks dienen, nachzuholen – natürlich mit Einhalten der Covid-Schutzmassnahmen wie Abstandhalten und Maskentragen. Ein Motivationsproblem im Korps stelle er nicht fest – im Gegenteil. «Die Feuerwehrleute freuen sich, an Proben und Übungen wieder ihre Kameraden zu treffen.»

Von einem normalen Feuerwehralltag sei man aber weit entfernt. «In der Feuerwehr ist man auch wegen der Geselligkeit. Man geht nach einer Probe noch etwas trinken, tauscht sich aus, schätzt die Kameradschaft an der Agathafeier, an Delegiertenversammlungen des Feuerwehrvereins und anderen geselligen Anlässen. Das findet zurzeit alles nicht statt.»

Die Feuerwehr sei trotz der Widrigkeiten bisher gut durch die Pandemie gekommen. «Wir waren immer einsatzbereit, coronabedingte Ausfälle oder Ansteckungen im Korps müssen wir bisher keine beklagen.»

Der Urner Feuerwehrinspektor Stefan Dahinden. Bild: PD

Feuerwehren gingen auf Nummer sicher

«Zu Beginn der ersten Welle wussten wir noch so gut wie nichts über das Coronavirus. Darum entschieden wir uns in Absprache mit den Feuerwehrinspektoraten der übrigen Zentralschweizer Kantone, den Betrieb der Stützpunktfeuerwehr Altdorf und der Urner Ortsfeuerwehren auf das absolut notwendige Minimum herunterzufahren, um Ansteckungen im Korps und damit Ausfälle möglichst zu vermeiden», begründet der Urner Feuerwehrinspektor Stefan Dahinden die radikale Massnahme. «Zudem wollten wir so auch die Verantwortung gegenüber den Arbeitgebern und Familien wahrnehmen und verhindern, dass ein Feuerwehrmann sich an einer Übung ansteckt und das Virus in seinem privaten und beruflichen Umfeld weiterverbreitet.»

Dies sei bisher gelungen. Er wisse von keinem Covid-Fall in den Urner Feuerwehrkorps, in der ersten und zweiten Welle bis Januar 2021, wo die Ansteckung in den Feuerwehren erfolgte. Mittlerweile gebe es auch aktive Fälle in den Urner Feuerwehrkorps, jedoch sei die Ansteckung nicht bei der Ausbildung und Proben in der Feuerwehr erfolgt, sondern im privaten oder beruflichen Umfeld. «Die vorgegebenen Schutzkonzepte und Massnahmen vom Feuerwehrinspektorat Uri und Feuerwehrverband Uri funktionieren und werden konsequent umgesetzt und angewendet, damit der gesetzliche Grundauftrag und die Einsatzbereitschaft sichergestellt werden kann.»

Nun gelte es aber, versäumte Kurse nachzuholen und das Wissen wieder aufzufrischen. Diese Pandemie sei auch für die Feuerwehren historisch, meint Stefan Dahinden: «Selbst altgediente Feuerwehrkommandanten versicherten mir, dass sie eine solche Situation, die über eine so lange Zeit den Feuerwehrbetrieb derart stark beeinträchtigte, noch nie erlebten.»