Wegen Corona: Kleine Urner Skibetriebe könnten profitieren Die Wintersaison steht vor der Tür. Um den Menschenansammlungen auszuweichen, bevorzugen Skifahrer heuer womöglich kleinere Gebiete. Nino Gisler und Christian Glaus 13.11.2020, 05.00 Uhr

Was ist das grössere Risiko: Ein schneearmer Winter oder ein erneuter Lockdown? Die Antworten der Urner Skigebiete auf diese Frage fallen überraschend einheitlich aus: Die Angst vor einem zweiten Lockdown sitzt ihnen im Nacken. «Mit Schneemangel können wir umgehen», sagt stellvertretend Bernhard Riedi, Verwaltungsratspräsident der Biel-Kinzig AG. Das kleine Urner Skigebiet erstreckt sich von 1600 bis 1950 Meter über Meer und ist sich schneearme Winter gewohnt. Statt Skifahrer kommen dann die Wanderer. Andere von unserer Zeitung befragte Gebiete, beispielsweise das Skigebiet Attinghausen-Brüsti oder das Skigebiet Ratzi, schliessen sich dem an. «Ein Lockdown wäre für uns verheerend», sagt zum Beispiel Kurt Wyrsch, Betriebsleiter der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti.

Ein junger Fahrer im Skigebiet Biel-Kinzig in Bürglen. Bild: PD

Doch unberechenbarer ist, wie sich die Pandemie entwickelt – und ob die Behörden nicht doch plötzlich den Skibetrieb stilllegen, so wie das im vergangenen Frühling der Fall war. Die Unsicherheit ist bei allen gross, die Gefühlslage scheint trotz allem aber positiv: «Wir freuen uns auf den Saisonstart am 5. Dezember», so Wyrsch. Er sieht sich gegenüber den grösseren Skigebieten im Vorteil:

«Viele Gäste fühlen sich heuer in dicht gedrängten und geschlossenen Gondeln unwohl. Das ist bei uns nicht der Fall.»

Denn auf dem Brüsti gibt es keine geschlossenen Gondeln. Auch Riedi schliesst sich dem an: «Ich habe den Eindruck, dass viele Leute grosse Menschenmassen meiden. Das kann für uns eine Chance sein. Wenn bei uns 400 bis 600 Skifahrer auf den Pisten sind, ist das ein Spitzentag.»

Im Skigebiet Haldi verzeichnet man an Spitzentagen 200 bis 300 Gäste, sagt Betriebsleiter Werner Arnold. Hier spiele zudem das Wetter immer eine wichtige Rolle. Die vergangenen zwei Wintersaisons waren geprägt von Föhn und Regen. Auch für die kommende Saison rechnet er nicht mit durchgehendem Betrieb.

Eine Herausforderung sieht Arnold ausserdem im Gastrobereich, da die durch Corona eingeschränkten Kapazitätsgrenzen überschritten werden könnten. «Doch in der Herbstsaison haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Gäste ihre Verpflegung mitnehmen.» Je nach Nachfrage werde geprüft, ob zusätzliche Speiseräume zur Verfügung gestellt werden. «Wir wollen aber keinesfalls unsere Berggastrobetriebe konkurrenzieren», sagt Arnold. Auch Markus Müller, Betriebsleiter des Skigebiets Ratzi, zeigt sich optimistisch:

«Wenn sich die Coronasituation nicht verschlimmert, tendieren wir gar zu mehr Gästen.»

Vorverkauf ist gut angelaufen

Der Vorverkauf der Saisonkarten ist bereits bei einigen Urner Skigebieten angelaufen – und dies mit Erfolg. Er sei zufrieden mit den bisherigen Verkaufszahlen, sagt Bernhard Riedi von der Luftseilbahn Biel-Kinzig. Beim Skigebiet Ratzi zähle man auf die treuen Stammgäste, so Betriebsleiter Markus Müller. Auch Kurt Wyrsch spricht von einem gelungenen Vorverkauf. Neu können Skifahrer und Snowboarder ein Kombiabo für Brüsti-Attinghausen und Eggberge kaufen. «Je nach Schneeverhältnissen hat man die freie Wahl, wo man skifahren möchte.» Auch in anderen Urner Skigebieten wird auf den Tageskarten teilweise ein Rabatt von 50 Prozent gewährt.

Das Skigebiet Attinghausen-Brüsti. Bild: PD

Dass man künftig Seilbahnfarten online reservieren kann, wie dies beim Gemsstock bei den Gondeln der Fall ist, sei aus finanziellen Gründen sehr unwahrscheinlich, sagen die Urner Skigebiete unisono. Auch das Online-Ticketing mache bei kleineren Gebieten wenig Sinn. Grössere bieten dies bereits an, der Anteil am Gesamtverkauf ist aber nach wie vor klein. «Der Onlinekauf müsste im Schneesport so selbstverständlich werden, so wie beim Fliegen», sagt Sepp Odermatt, Präsident der Transportunternehmungen Zentralschweiz. Der Verband ist ein Zusammenschluss von 72 Transportunternehmen aus den Bereichen Bergbahnen, Schifffahrt, Eisenbahn und Bus.

Inzwischen könne man bei fast allen Bahnen die Tickets im Internet kaufen. Doch in den Köpfen der Gäste sei das noch zu wenig verankert. «Wenn es uns gelingt, den Anteil der Onlinetickets zu erhöhen, können wir einen problematischen Bereich ausschalten: das Anstehen an der Kasse.»

Odermatt blickt der kommenden Skisaison «verhalten optimistisch» entgegen. Vorerst gehe es darum, das wichtige Weihnachtsgeschäft zu retten. Er hoffe, dass die Fallzahlen bis Ende November wieder deutlich sinken – das wäre wichtig. Doch wie die Bergbahnbetreiber, ist sich auch Odermatt bewusst: «Den Takt gibt das Virus an.»