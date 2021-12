Weihnachtsbäume Der Baumverkauf in Uri hat begonnen – ausländische Tannen sind beliebt Noch sind es gut vier Wochen bis Weihnachten. Tannenbäume werden jedoch jetzt schon fleissig gekauft. Sie verdorren in der Zwischenzeit übrigens nicht, wenn man sie richtig behandelt. Florian Pfister Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald stehen sie geschmückt mit Kugeln, Kerzen und Sternen in den Wohnzimmern der Urnerinnen und Urner. Die Weihnachtsbäume warten mancherorts bereits darauf, mit nach Hause genommen zu werden. So beispielsweise im Jumbo im Shoppingcenter Tellpark in Schattdorf: