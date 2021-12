Weihnachtsinterview Urner Generalvikar: «So schnell gibt es keine Priesterinnen – unmöglich wäre es nicht» Generalvikar Peter Camenzind über kleine Weihnachtswunder, leere Kirchen, fehlenden Nachwuchs und Frauen als Priesterinnen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Generalvikar Peter Camenzind im Generalvikariat für die Urschweiz in Brunnen. Bild: Markus Zwyssig (Brunnen, 21. Dezember 2021)

Peter Camenzind, was kam Ihnen in den Sinn, als Sie unsere Weihnachtsgeschichte hörten?

Peter Camenzind: An Weihnachten gibt es immer wieder kleine Wunder. Eines der bekanntesten geschieht wohl in Charles Dickens' Novelle «A Christmas Carol». Dem kaltherzigen Geizhals Ebenezer Scrooge erscheinen in der Nacht vor Heiligabend drei Geister, die ihn mit seinem schlechten Verhalten konfrontieren. Das prägt ihn so stark, dass er plötzlich entdeckt, dass, wenn man Gutes tut, glücklich werden kann. Zu Weihnachten passt, dass man auch an jene denkt, die sonst eher vergessen gehen. Und das soll nicht nur zu Weihnachten geschehen.

Denken Sie an etwas Bestimmtes?

Für mich gibt es so etwas wie verspätete Weihnachten. Im Januar fliege ich nach Salvador in Brasilien. Im vergangenen Jahr durfte ich bei einer Weihnachtsaktion mitmachen und für die Ärmsten der Armen am Stadtrand sammeln. Ich besuche dort Schwestern in einer modernen Frauengemeinschaft, die eindrückliche Arbeit leisten. Da helfe ich gerne tatkräftig mit.

Als Generalvikar haben Sie sonst wohl weniger mit der Basis zu tun als früher?

Heute bin ich eher der Handelsreisende. Ich kümmere mich als Stellvertreter des Bischofs um die Anliegen der Pfarreien und Seelsorger in der Urschweiz. Ein bisschen schade finde ich es schon, dass ich selber weniger Gottesdienste feiern kann als früher. Ich springe ein, wenn ein Pfarrer ausfällt. So habe ich vergangene Woche in Unterschächen einen Gottesdienst gefeiert, weil dort der Pfarrer krank ist.

Erinnern Sie sich da mit etwas Wehmut an die Zeit als Pfarrer in Bürglen?

Die zehn Jahre als Pfarrer in Bürglen waren wohl meine schönste Zeit. Ich war damals jung und voller Elan. Zudem wurde ich gut aufgenommen. Die wichtigste Verbindung, die ich noch pflege, ist ein lockerer Kontakt mit dem Bürgler Hobbychörli.

Das klingt schon fast nach vergangener Idylle. Heute wird es in der katholischen Kirche immer schwieriger, Priester zu finden. Wie erleben sie den Mangel an Seelsorgern?

Es gab in den vergangenen Jahren etwas Nachwuchs. Aber dieser fiel nicht so aus, dass man damit alle Pfarreien so versorgen konnte, wie das noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Einiges Personal stammt heute aus Deutschland, Osteuropa oder kommt aus Indien und Afrika. Da haben wir in der Urschweiz einige wertvolle Mitarbeiter. So wie früher die Missionare in fremde Länder reisten, werden wir jetzt bedient.

Werden die zum Teil von weit her gereisten Seelsorger in unserer ländlichen Gegend auch akzeptiert?

Es geht erstaunlich gut. Bei den Gläubigen spüre ich keine Vorbehalte. Hemmschwelle ist einzig, wenn jemand die Sprache nicht so gut kann. Aus der Gesellschaft gibt es einzelne negative Reaktionen gegen Priester, die aus dem Ausland kommen.

Gibt es in der katholischen Kirche bald Priesterinnen?

Traditionen, die in der katholischen Kirche auf den Ursprung zurückgehen, werden nicht so schnell geändert. Unmöglich wäre es nicht. Ein Wandel könnte aber nur mit einem sehr grossen weltweiten Konsens in der Leitung der katholischen Kirche geschehen. Das könnte nicht der Papst alleine entscheiden. Da müsste er eine grosse Mehrheit der Bischöfe hinter sich haben.

Und bis dahin müssen die Frauen abseits stehen.

Nein, ganz und gar nicht. Es ist wichtig, dass wir die Frauen ernst nehmen und sie in der Seelsorge und in der Leitung einbinden. Denn die Frauen sind die entscheidenden Träger des Glaubens. Sie engagieren sich aktiv in den Pfarreien und geben den Glauben ihren Kindern weiter.

Bis zur Erstkommunion und dann vielleicht noch bis zur Firmung machen die Kinder und Jugendlichen mit, dann aber wird es schwierig, sie bei der Stange zu halten.

Das ist leider so. Die Jugendlichen und auch viele Erwachsene suchen die Kirche nicht. Sie sind punktuell froh, wenn die Kirche da ist. Bei der Taufe, am Weissen Sonntag, bei der Firmung, der Hochzeit oder auch bei einer Beerdigung. Wenn jemand nach Gott sucht, kommt ihm nicht zuerst die Kirche in den Sinn.

Wie können Sie da Gegensteuer geben?

Wir müssen hinausgehen, unter den Leuten sein. Es ist wichtig, Kontakte zu pflegen und für die Menschen da zu sein. Es ist ja aber auch schon etwas, wenn die Menschen schöne Erinnerungen haben an den Religionsunterricht, an den Weissen Sonntag oder an die Firmung. Die meisten Menschen wollen sich nicht mehr für das ganze Leben binden. Das spüren ja auch alle Vereine. Wir müssen den Menschen so oft wie möglich zeigen, dass es etwas Schönes ist, Christ zu sein.

