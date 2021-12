Weihnachtslanglauf Unterschächen: Bereit für über 200 Teilnehmer

Unterschächen Weihnachtslanglauf: Die Organisatoren erwarten über 200 Teilnehmende Aus Urner Sicht sei der Wettkampf der erste Saison-Höhepunkt. Gerade in den Nachwuchskategorien gibt es viele Anmeldungen. 16.12.2021, 15.21 Uhr

Es ist angerichtet in Unterschächen: Nachdem der regionale Saisonstart in Realp erfolgt ist, wartet aus Urner Sicht der erste Saison-Höhepunkt. Am Samstag, 18. Dezember 2021 findet die 44. Ausgabe des Weihnachtslanglauf statt.

Das Skating-Rennen startet um 10 Uhr. Wie die Organisatoren mitteilen, würden sich mit der erfreulichen Schneelage und gut präparierten Loipen spannende und faire Wettkampfbedingungen abzeichnen.

Luca Arnold beim nachgeholten Weihnachtslanglauf 2020, der im März 2021 stattfand. Bild: PD

Das OK um Präsident Kilian Arnold gehe von einem Teilnehmerfeld von über 200 Langlaufenden aus. Vor allem in den Nachwuchskategorien sei mit einer starken Beteiligung zu rechnen. Erfreulicherweise dürften die Urner Athletinnen und Athleten in diversen Alterskategorien dabei um den Sieg mitreden.

Unterschächen verfügt über gute Infrastruktur

Der Weihnachtslanglauf zählt zu den regionalen Rennserien «ZSSV-Concordia-Cup» und dem «Energie Uri Langlauf-Jugendcup». Mit dem Raiffeisen Langlaufzentrum, welches in den letzten Jahren kontinuierlich optimiert wurde, verfügt Unterschächen und der organisierende Skiklub über eine tolle Infrastruktur. Das Rennen findet – wie bereits in den Vorjahren – auf der ersten Loipenhälfte statt.

Für zusätzlichen Aufwand sorgen die Covid-Vorgaben. Das erstellte Schutzkonzept musste zuletzt laufend angepasst werden. Das OK dankt für die konsequente Einhaltung der Bestimmungen. Aktuelle Infos sind unter www.sc-unterschaechen.ch zu finden. (mah)